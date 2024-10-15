148.9萬起不變！福特「新年式Focus ST」開賣　儀表、配備再升級

▲福特六和導入25年式Focus ST X手排鋼砲、ST X Wagon性能旅行車，新年式皆升級儀表，其中ST X Wagon小漲2萬元。（圖／翻攝自Ford，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

福特六和今（15）日導入新25年式Focus ST X 6MT手排性能鋼砲、Focus ST X Wagon 7AT性能旅行車，新年式皆升級12.3吋液晶多功能儀表（Vision X介面）、FAPA主動式停車輔助系統2.0，Focus ST手排掀背售價維持不變、ST旅行車則小漲2萬元。

2025年式Focus ST

Focus ST X 6MT掀背：148.9萬（不變）

Focus ST X Wagon 7AT旅行車：158.9萬（漲2萬）

新Focus ST在專屬ST外觀套件下，在霧黑水箱護罩、大型擾流尾翼、雙邊單出尾管下侵略感十足，並具有Martrix LED矩陣式頭燈，全車120組LED頭燈晶片可提供多元動態／靜態照明，同時新年式也針對ST Wagon新增4門伸縮型防護邊條，可在車門開啟時從側邊伸出，避免車身鈑件受到損傷。

座艙部分，新年式Focus ST皆採12.3吋液晶多功能儀表、並升級Vision X介面，提供清楚資訊判讀；另外13.2吋懸浮式中控螢幕搭配SYNC 4影音娛樂系統、B&O重低音音響系統、無線Apple Carplay／Android Auto、無線充電板等，提供便利影音操作。

▲新年式ST皆升級12.3吋液晶多功能儀表（Vision X介面），搭配13.2吋SYNC 4中控螢幕。



動力上，Focus ST皆搭載2.3升Ecoboost渦輪引擎，具有280匹馬力／42.3公斤米扭力輸出，ST手排掀背更具有自動退檔補油功能，靜止加速破百僅需5.7秒，並具有Launch Control彈射起步模式；而ST Wagon在搭配7速手自排變速箱下，具有0-100km／h加速5.8秒表現，兩車型皆配備EBB電子式煞車增壓輔助系統、eLSD電子式限滑差速器。

Focus ST也搭載Ford Co-Pilot360™全方位智駕科技輔助系統，具有iACC智慧型定速巡航、AEB全速域煞停輔助、LCS車道導正輔助（ST X Wagon限定）、TSR道路標誌識別等，其中ST X Wagon此次升級FAPA主動式停車輔助系統2.0，具有前後6眼環車雷達，提供更便利的垂直／平行停車體驗。

▲Focus ST皆搭載2.3升Ecoboost渦輪引擎，具有280匹馬力／42.3公斤米扭力輸出，ST手排掀背更具有自動退檔補油功能，靜止加速破百僅需5.7秒，並具有Launch Control彈射起步模式。