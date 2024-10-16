特斯拉「Model Y HW4.0版」續航力＆電耗曝光！經濟部9月測試出爐

圖文／7Car 小七車觀點

經濟部能源署 10/15 公布 2024 年 9 月份燃油車油耗及電動車能耗測試結果，在國產車部分，無論燃油小客車、電動車、燃油小貨車、小客貨兩用車及小客車 (非轎式、非旅行車) 等類型，均無任何車款完成測試。本月份的車輛，以進口車為主。

進口燃油小客車方面，9 月份可見到今日上市的 Mercedes-AMG E 53 HYBRID 4MATIC+，另有現正預售中、預計本季上市的 BMW 530i，加上近期上市的二度小改款 Audi Q7 TFSI quattro，此外也有新年式的 Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+、Mercedes-Benz S 450 4MATIC、Porsche Cayenne GTS Coupé、Volvo XC60 及 Volvo XC90。至於跑車部分，則可見到 McLaren GTS、Mercedes-AMG SL 43、Porsche 911 S/T 完成測試。

▲Mercedes-AMG E 53 HYBRID 4MATIC+ 在 NEDC 測試標準下擁有 24.5km/L 的能耗測試值，純電行駛里程為 104 公里。

▲BMW 530i 在 NEDC 測試標準下擁有 13.2km/L 的能耗測試值。

在進口燃油小貨車、小客貨兩用車及小客車 (非轎式、非旅行車) 部分，9 月份僅有寶嘉聯合送測的小改款 Citroën Berlingo Van XL，搭載 1.5 升 BlueHDi 直列 4 缸渦輪增壓柴油引擎，在 NEDC 測試標準下擁有 20.0km/L 的能耗測試值。

▲小改款 Citroën Berlingo Van XL 在 NEDC 測試標準下擁有 20.0km/L 的能耗測試值。

電動車部分，9 月份可見到搭載 HW4.0 硬體版本的 Tesla Model Y、新年式 Mercedes-Benz EQE 350+ 及 Volvo EX40 / EC40 車系完成測試，另外也可見到由貿易商引進的 Mercedes-Benz EQB 350 4MATIC 取得耗能證明。關於各品牌新車導入國內的最新消息，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤。

▲搭載 HW4.0 硬體版本的 Tesla Model Y 在 WLTC 測試標準下的續航里程為 561 公里，能效測試值為 6.4km/kWh。

▲Volvo EX40 (圖右) 及 EC40 (圖左) 車系同步送測單馬達與雙馬達車型，在 NEDC 測試標準下擁有 567~669 公里的續航里程。