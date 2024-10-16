485萬起！台灣賓士導入「E-Class首款性能油電車」　綜效馬力585匹

▲台灣賓士導入AMG E53 Hybrid 4Matic+，該車也是E-Class首款油電性能房車，售價485萬起。（圖／翻攝自Mercedes-Benz，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

台灣賓士（Mercedes-Benz）近日宣布引進AMG E53 Hybrid 4Matic+，該車也是E-Class車系中首款PHEV插電式油電性能房車，以3.0升直列6缸渦輪引擎結合P2插電式油電動力架構，具有綜效585匹馬力、純電續航101公里表現，售價自485萬起。

賓士AMG E53 Hybrid 4Matic+：485萬起

▲新AMG E53 Hybrid 4Matic+標配2.5度後軸轉向系統，可縮小迴轉半徑、並在高速時強化穩定性。

新AMG E53 Hybrid 4Matic+以M256 3.0升直列6缸渦輪結合21.22kWh電池、永磁同步馬達及9速AMG SpeedShift變速箱，達成585匹綜效馬力、最大扭力76.5公斤米輸出， 靜止加速破百4.0秒，若選配AMG Dynamic Plus套件則可達到612匹馬力、0-100km／h加速3.8秒。

▲新AMG E53 Hybrid 4Matic+以M256 3.0升直列6缸渦輪結合21.22kWh電池、永磁同步馬達及9速AMG SpeedShift變速箱，達成585匹綜效馬力、最大扭力76.5公斤米輸出。

新AMG E53 Hybrid 4Matic+也標配2.5度後軸轉向系統，可縮小迴轉半徑、並在高速時強化穩定性，另外也提供6種駕駛模式、具有AMG電動車專屬音效，提供日常代步、熱血駕馭氛圍。

AMG E53 Hybrid 4Matic+具有可發光直瀑式水箱護罩、Turbo Hybrid複合動力專屬銘牌，同時也具有AMG側裙／尾翼、後下擾流與4出圓形尾管；車內則有AMG碳纖維飾板、AMG碳纖維／Microcut方向盤，標配MBUX Superscreen寬螢幕，具有5G連網、支援14款第3方App、影音串流等服務。

▲台灣賓士也限時導入AMG E53 Hybrid 4Matic+ Edition 1車型，具有專屬車色、套件。



台灣賓士也限時導入AMG E53 Hybrid 4Matic+ Edition 1車型，全車具有黑化元素，提供專屬層峰灰或消光瓷釉白車色，並具有車側Edition 1專屬彩貼、21吋AMG鍛造輪圈以及黑色煞車卡鉗，另外也在前擾流、窗框等採高亮黑處理，並具有碳纖維後視鏡外蓋、尾翼。