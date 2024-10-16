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BMW「大改款2系列GranCoupe」登場！馬力更大、換搭7速雙離合

▲BMW 2系列GranCoupe。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW全新第2代2系列GranCoupe亮相，換搭7速雙離合變速箱，馬力也較改款前大。（圖／翻攝自BMW，圖片皆為M235 xDrive，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

BMW發表全新第2代2系列GranCoupe 4門轎跑（以下簡稱2GC），不僅車格變大、同時2.0升汽油渦輪動力也提升，新2GC共有228 sDrive後驅、228 xDrive 4驅、M235 xDrive等車型，並同樣取消車尾i字，避免與電動車款混淆。

▲BMW 2系列GranCoupe。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW 2系列GranCoupe。（圖／翻攝自BMW）

▲新2GC也捨棄掉車名後的i字，同時2.0升渦輪引擎也增加13匹馬力來到241匹。

新2GC皆搭載2.0升4缸汽油渦輪引擎，並將8速手自排變速箱換成7速雙離合變速箱，具有更快的換檔速度，原廠也優化引擎燃燒室、燃油噴射系統，使最大馬力從原本228匹提升至241匹，扭力則是40.8公斤米扭力，靜止加速破百也縮短0.2秒，來到5.8秒。

至於M235 xDrive則是312匹／40.8公斤米扭力，0-100km／h則比改款前慢了0.1秒，來到4.7秒，主要是扭力相較改款前的45.9公斤米較小。

▲BMW 2系列GranCoupe。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW 2系列GranCoupe。（圖／翻攝自BMW）

▲新2GC座艙也換上10.25吋數位儀表、10.7吋中控螢幕與BMW OS9影音系統。

新2GC也較長、較高，軸距與車寬則維持不變，並且標配M Sport套件、18吋輪圈、M主動式懸吊系統；座艙部分則採10.25吋數位儀表、10.7吋中控螢幕與BMW Operating System 9影音系統，中控台下方也有QuickSelect快捷列，並具有OTA遠端韌體更新。

新BMW 2系列GranCoupe將由德國萊比錫工廠負責生產，並在明年3月在北美上市，售價也小幅調漲自40,775美元起，折合新台幣約131萬起。

▲BMW 2系列GranCoupe。（圖／翻攝自BMW）

▲新一代BMW 2GC將在今年底開始量產，台灣則要等到明年才有望導入。

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