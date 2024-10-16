MG「全新入門電動休旅ES5」發表！預估新台幣45萬　續航力525公里

▲MG全新ES5發表，預計比MG4更便宜！（圖／翻攝自MG）

記者徐煜展／綜合報導

大陸MG全球首發ES5入門電動休旅，售價定位將比MG4更便宜，預估價格落在人民幣10～15萬，並帶來3種續航力，最大可達525公里！

▲MG ES5未來將進軍歐洲成為全球戰略車。

MG ES5問世將挑戰品牌最便宜的電動休旅，該車未來更有進軍歐洲市場計劃，新車尺碼4,476x1,849x1,621mm、軸距2,730mm，雖然比MG4略大，但售價預計低於MG4，ES5預估落在10～15萬人民幣，折合新台幣45～68萬，而大陸MG4起價為13.98萬人民幣，折合新台幣63萬。

▲ES5具備3種續航力，採單馬達後驅。

隨著新車發表問世，也帶來更詳細的續航力資訊，ES5採單馬達後驅配置，提供3種電池容量，但細節尚未公布，分別對應425、515、525km，與MG4大同小異，不排除未來將比照MG4推出大電池版或雙馬達車型。

▲新車配備相當豐富，ADAS科技、全景天窗應有盡有。

內裝不因入門顯得太陽春，與MG4不同的布局，採全新方向盤結合懷檔式操作，中央同樣配有搶眼的大尺寸液晶螢幕，且具備完整的ADAS輔助駕駛科技，還配有質感加分的全景天窗。