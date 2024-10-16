「福特全新7人座休旅」台灣現身測試！有望國產化　空間比Kuga更出色

▲台灣出現疑似福特Equator測試車現身，為上市埋下伏筆。（圖／翻攝自福特）

記者徐煜展／綜合報導

福特六和似乎有意參戰7人座休旅市場，近來有台灣網友捕獲到神秘的休旅測試車，該車尺碼、黑色鋁圈特徵與海外的Equator休旅符合，隨著新車首度在台曝光，未來有望以國產化上市！

▲海外Equator涵蓋6人、7人座車型。大陸日前釋出小改款，換上全新的1.5升渦輪油電。

關於Equator休旅在台測試，官方福特六和目前不對此車作更多回應，事實上，除了Equator休旅，日前也曾曝光小一號5人座的Equator Sport商標註冊，如今Equator搶先曝光，這2款休旅為登台埋下不少遐想。

▲福特Equator Sport曾在台曝光註冊。

福特Equator、Equator Sport目前都是大陸主導開發，當地稱為領裕、領睿，未來若真的登台，勢必得全面國產化上市，並且需達到新制要求的零件自製率。Equator尺碼來到4,920x1,930x1,760mm、軸距2,865mm，擁有比Kuga更好的車室空間規劃。

目前台灣國產7人座休旅選擇日漸稀少，又以三菱Outlander、納智捷URX、n7較為知名，不過都屬於5＋2級距的7人座休旅，若福特Equator若能抓緊機會，搶先卡位上市，相信能與Kuga形成更緊密的休旅戰線。