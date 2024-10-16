ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

「福特全新7人座休旅」台灣現身測試！有望國產化　空間比Kuga更出色

▲台灣出現疑似福特Equator測試車現身，為上市埋下伏筆。（圖／翻攝自福特）

▲台灣出現疑似福特Equator測試車現身，為上市埋下伏筆。（圖／翻攝自福特）

記者徐煜展／綜合報導

福特六和似乎有意參戰7人座休旅市場，近來有台灣網友捕獲到神秘的休旅測試車，該車尺碼、黑色鋁圈特徵與海外的Equator休旅符合，隨著新車首度在台曝光，未來有望以國產化上市！

▲台灣出現疑似福特Equator測試車現身，為上市埋下伏筆。（圖／翻攝自福特）

▲海外Equator涵蓋6人、7人座車型。大陸日前釋出小改款，換上全新的1.5升渦輪油電。

關於Equator休旅在台測試，官方福特六和目前不對此車作更多回應，事實上，除了Equator休旅，日前也曾曝光小一號5人座的Equator Sport商標註冊，如今Equator搶先曝光，這2款休旅為登台埋下不少遐想。

▲台灣出現疑似福特Equator測試車現身，為上市埋下伏筆。（圖／翻攝自福特）

▲台灣出現疑似福特Equator測試車現身，為上市埋下伏筆。（圖／翻攝自福特）

▲福特Equator Sport曾在台曝光註冊。

福特Equator、Equator Sport目前都是大陸主導開發，當地稱為領裕、領睿，未來若真的登台，勢必得全面國產化上市，並且需達到新制要求的零件自製率。Equator尺碼來到4,920x1,930x1,760mm、軸距2,865mm，擁有比Kuga更好的車室空間規劃。

目前台灣國產7人座休旅選擇日漸稀少，又以三菱Outlander、納智捷URX、n7較為知名，不過都屬於5＋2級距的7人座休旅，若福特Equator若能抓緊機會，搶先卡位上市，相信能與Kuga形成更緊密的休旅戰線。

►台灣「Nissan旗艦房車」大降20萬！跟TOYOTA Camry打價格戰

►最多降31萬！台灣福特「Focus、Kuga、野馬電動休旅」國產進口都降價

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：FORDExplorerKUGASUV7人座四驅越野EDGE大改款休旅車Equator

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

今天現折1410元 古早味芋頭酥買4包送4包

推薦閱讀

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

最新文章

「TOYOTA油電加持」速霸陸新休旅現身2024-10-16

台灣「福特新一代多人座MPV」10月上市2024-10-16

MG「全新入門電動休旅ES5」發表2024-10-16

「福特全新7人座休旅」台灣現身測試2024-10-16

2024年式Infiniti Q50即將完售2024-10-15

雪鐵龍「超Q雙人電動小車」改款2024-10-15

福特「新年式Focus ST」開賣2024-10-15

現代大改款Santa Fe預售173萬起2024-10-15

KIA Sportage新增X-line 2WD車型2024-10-15

台灣BMW釋出「新一代1系列」預告2024-10-15

熱門文章

「TOYOTA入門休旅特仕車」將開賣2024-10-14

TOYOTA「高級版RAV4」將換1.5升引擎2024-10-15

「福特全新7人座休旅」台灣現身測試2024-10-16

2024年式Infiniti Q50即將完售2024-10-15

「Nissan大改款旗艦休旅」內外曝光2024-10-15

光陽電動機車「推498騎到飽」2024-10-15

MG「全新入門電動休旅ES5」發表2024-10-16

「MG全新ES5休旅」10月發表2024-10-14

福特「新年式Focus ST」開賣2024-10-15

台灣「福特新一代多人座MPV」10月上市2024-10-16

相關新聞

MG「全新入門電動休旅ES5」發表！預估新台幣45萬　續航力525公里

MG「全新入門電動休旅ES5」發表！預估新台幣45萬　續航力525公里

148.9萬起不變！福特「新年式Focus ST」開賣　儀表、配備再升級

148.9萬起不變！福特「新年式Focus ST」開賣　儀表、配備再升級

173萬起、5車型！現代「大改款Santa Fe」7人座休旅預售開跑

173萬起、5車型！現代「大改款Santa Fe」7人座休旅預售開跑

TOYOTA「高級版RAV4」休旅將換新動力！全新1.5升油電渦輪呼聲高

TOYOTA「高級版RAV4」休旅將換新動力！全新1.5升油電渦輪呼聲高

「Nissan大改款旗艦休旅」外觀內裝曝光！豪華霸氣神似放大版Kicks

「Nissan大改款旗艦休旅」外觀內裝曝光！豪華霸氣神似放大版Kicks

讀者迴響

熱門文章

「TOYOTA入門休旅特仕車」將開賣！1.5升雙動力折合新台幣55萬

「TOYOTA入門休旅特仕車」將開賣！1.5升雙動力折合新台幣55萬

TOYOTA「高級版RAV4」休旅將換新動力！全新1.5升油電渦輪呼聲高

TOYOTA「高級版RAV4」休旅將換新動力！全新1.5升油電渦輪呼聲高

「福特全新7人座休旅」台灣現身測試！有望國產化　空間比Kuga更出色

「福特全新7人座休旅」台灣現身測試！有望國產化　空間比Kuga更出色

台灣最後10台新車！2024年式Infiniti Q50即將完售　之後不再導入

台灣最後10台新車！2024年式Infiniti Q50即將完售　之後不再導入

「Nissan大改款旗艦休旅」外觀內裝曝光！豪華霸氣神似放大版Kicks

「Nissan大改款旗艦休旅」外觀內裝曝光！豪華霸氣神似放大版Kicks

光陽電動機車「推每月498騎到飽」！全新大地名流2.0首度曝光

光陽電動機車「推每月498騎到飽」！全新大地名流2.0首度曝光

MG「全新入門電動休旅ES5」發表！預估新台幣45萬　續航力525公里

MG「全新入門電動休旅ES5」發表！預估新台幣45萬　續航力525公里

「MG全新ES5休旅」10月發表！外型內裝都曝光　空間更勝MG4

「MG全新ES5休旅」10月發表！外型內裝都曝光　空間更勝MG4

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366