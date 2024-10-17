「TOYOTA全新7人座電動休旅」實車現身！預估低於新台幣90萬

▲TOYOTA bZ3X現身大陸工信部，即將量產開賣！（圖／翻攝自大陸工信部）

記者徐煜展／綜合報導

由大陸廣汽豐田負責銷售的TOYOTA bZ3X全新休旅，為市售量產作最後暖身，實車首度在大陸工信部完成送測，售價預計低於人民幣20萬，折合新台幣只要90萬有找！

▲廣汽豐田即將上市bZ3X，而一汽豐田則有跑旅bZ3C。

TOYOTA在大陸市場即將有2款全新電動休旅上市，日前才曝光一汽豐田的bZ3C跑旅，如今輪到廣汽豐田的bZ3X 7人座，bZ3X尺碼與一般中型休旅差不多，擁有4,600x1,850x1,660mm、軸距2,765mm，但內部可是具有還不錯的7人座空間規劃。

▲新車具備先進的輔助駕駛與AI學習。

bZ3X採用豐田bZ電動家族最新設計，車頭造型與去年台北車展現身的bZ Compact SUV有些神似，尤其細長的前後貫穿式LED燈組，在日間、夜間都有頗高的辨識度。

bZ3X將具備更先進的自動駕駛，由廣汽豐田與當地知名的自駕Momenta公司合作，配有多達29組雷達感知器，能將系統拓展至L2＋等級的輔助駕駛科技，並還能透過AI自主化學習。

詳細的動力、續航力尚未公布，僅知輸出將有204匹馬力左右，而日前台灣也曾有bZ3C、bZ4X註冊資訊曝光，不過台灣和泰已表示，目前暫無引進導入規劃。