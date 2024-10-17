「大改款Nissan Murano」休旅發表！內外大翻新　2.0升渦輪取代V6

▲等了8年的新一代！Nissan Murano推出升級有感的第4代。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

台灣曾經短暫賣過的Nissan Murano，海外等了8年終於迎來最新大改款第4代，原廠可是精心籌備為Murano進行裡裡外外大翻新，在動力上也有所升級，搭上新的2.0升渦輪取代原本的3.5升V6引擎！

▲外型源自品牌經典的V-Motion，輔以豐富的造型燈組搭配，形塑出仿電動車的視覺錯覺。

新一代Nissan Murano雖說是油車，但外型結合不少Kicks、Ariya設計感，尤其類封閉的水箱護罩與兩側顯眼多層次LED燈條，遠看彷彿更有未來電動車錯覺。

第4代Nissan Murano尺碼相較過去變化不大，透過流線的設計，搭配圓滑的斜背線條，給人相當緊湊、時尚的跑旅感。而本次的動力更新，來自Nissan、Infiniti共享的2.0升VC-Turob可變壓縮比渦輪，取代不合趨勢的3.5升V6引擎，雖然馬力稍微下降19匹來到244匹，不過扭力增加2.7公斤米來到35.9公斤米。

▲內裝奢華具備不錯的質感，貴氣的木紋飾板、Bose音響等應有盡有。

內裝設計更是取自Ariya電動休旅而來，細節、層次感相較過去有感提升，木紋飾板搭配觸控操作，帶來頗不錯的精緻時尚感，同時中央以雙12.3吋液晶螢幕儀錶連結，並內建Google車載系統，能隨時為車內擴稱更多實用的APP服務。

第4代Nissan Murano更具有嚴苛的安全輔助科技，除了符合L2等級的輔助駕駛外，甚至還加入前方引擎蓋透視、3D環景攝影等，為車輛安全帶來更嚴格的把關。