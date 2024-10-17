福特「市售最強野馬」成最速美國車？新影片暗示紐柏林賽道7分內

▲影片來源：Ford



記者林鼎智／綜合報導

福特「市售最強野馬」Mustang GTD自5月開放預購後被瘋搶（報導請點此），而最近福特原廠也釋出一段影片，暗示Mustang GTD已在紐柏林賽道完成測試，成為首款在紐柏林賽道創下單圈7分內的最速美國車，打敗2017年SRT Viper ACR的紀錄（7分01.3秒）。

▲福特Mustang GTD每年產量約300-700輛，2年總共僅600-1,400輛左右。（圖／翻攝自Ford，以下同）

福特釋出「Ford Mustang GTD：Road to the Ring Teaser」的預告影片，雖然片長只有48秒，但明確指出Mustang GTD完成當初的造車目標，在紐柏林賽道單圈創下7分內成績。事實上，福特總裁Jim Farley曾將Mustang GTD比做保時捷的911 GT3，對該車有很高的標準，不過後者紐柏林單圈成績為6分44.848秒，要打敗911 GT3似乎有點難度。

▲從原廠以「The Road to the Ring」來看，似乎暗示Mustang GTD已達成紐柏林賽道單圈7分內的目標。



福特Mustang GTD搭載5.2升V8機械增壓引擎、8速雙離合自手排，具有50：50的車身重量分佈，最大馬力達815匹／91.8公斤米扭力。Mustang GTD全車也滿滿好料，包括碳纖維中央傳動軸、鈦合金排氣管、可變排氣系統、電子阻尼可調系統，並採前雙A臂、後水平懸吊設計，要價也不菲，售價為325,000美元，折合新台幣約1046.7萬。

▲福特Mustang GTD採5.2升V8機械增壓，具有815匹最大馬力，全車好料不少，同時也是最貴的市售野馬跑車。