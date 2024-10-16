全球限量60台！Aston Martin「DB12金手指特仕版」致敬007電影

▲影片來源：Aston Martin



記者林鼎智／綜合報導

為了慶祝《007：金手指》（Goldfinger）電影上映60周年，Aston Martin也以DB12為基礎，推出全球限量60台的DB12 Goldfinger特仕版，全車具有18K金裝飾、Silver Birch車色，向電影中的DB5致敬。

▲Aston Martin DB12 Goldfinger特仕版全球限量60台，向1964年上映《007：金手指》電影中的DB5致敬。（圖／翻攝自Aston Martin，以下同）



1964年上映的《007：金手指》也是詹姆士龐德首次在電影中駕駛Aston Martin車款，並且持續了數十年。此次推出的限量DB12 Goldfinger為了與電影中的DB5相呼應，外觀也換上Silver Birch車色，並具有專屬21吋多輻式輪圈、黑色煞車卡鉗，搭配金色車側飾板、銀／黑雙色廠徽與Q客製化部門專屬徽飾。

▲DB12 Goldfinger具有Silver Birch車色、21吋多輻式輪圈，並在車身細節處具有專屬徽飾、18K金飾條。



座艙方面也配備真皮座椅，並在座椅、頂篷、車門板與踏板處帶有威爾斯親王的格紋打孔圖案，另外還有「60ldfinger Sixty Years」字樣，排檔桿、引擎啟動旋鈕也採金色處理。

▲內裝也處處可見金色處理，並且還有專屬銘板彰顯其特殊意義。



每一輛DB12 Goldfinger特仕版都有專屬交車禮，包括車罩、鑰匙展示盒、Silver Birch Speedform模型與《007：金手指》中具代表性場景的35mm膠片，另外還有一本限量版雜誌與香檳、4只Bollinger 007玻璃杯等。

DB12 Goldfinger特仕版動力同樣搭載源自賓士AMG的4.0升V8雙渦輪引擎，具有671匹／81.6公斤米扭力、0-100km／h加速僅3.6秒，極速可達325km／h。限量DB12 Goldfinger預計在明年第2季開始交車，售價並未公布。

▲DB12 Goldfinger特仕版動力同樣搭載源自賓士AMG的4.0升V8雙渦輪引擎，具有671匹／81.6公斤米扭力，預計明年第2季交車。