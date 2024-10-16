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KIA二度小改款Picanto「實車台灣現身」！最便宜進口小車再進化

圖文／7Car 小七車觀點

Kia 總代理台灣森那美起亞於今 (2024) 年 3 月歡慶在台邁入十週年之時便宣布規劃於今年第四季，陸續導入 Picanto、Sorento、Carnival 等改款車型，而近期官方網站也悄悄上架全新二度改款 Picanto 的預告，暗示其即將抵台。本站 7Car《小七車觀點》今 (10/16) 日也迎來熱心人士所捕獲到的實拍照片，相信原廠不久後就會釋出更多相關新車消息。

▲本站 7Car <小七車觀點>今日(10/16)接獲熱心觀眾提供之實拍照片，照片中可見二度改款 Kia Picanto 現身於國內街頭，預料原廠應將在不久後即釋出相關新車資訊。

▲然而就在日前，二度改款 Kia Picanto 也悄悄現身於台灣森那美起亞官方網站上，並以「The new Picanto. Coming Soon.」字眼做為預告，暗示其不久後即將正式登台。

外觀方面，可以觀察出全新二度改款 Kia Picanto GT-Line 在車頭與車尾均導入品牌最新的家族化風格，採用包含 Sportage、Sorento、EV6 和 EV9 等車款相同的 Opposites United 家族設計語彙。其中車頭造型看起來更加方正，整體更加的平坦，引擎蓋似乎比舊款再提高。全新的 LED 頭燈改採用垂直式排列，同時保桿中央的氣壩更結合了蜂巢網格及進氣孔造型，整體運動風格更加濃厚。來到車尾，則可以看到尾燈及保桿均同樣經過重新設計，尾門中央加入了全新的貫穿式燈條，而後保險桿下方也加入更加搶眼的空氣分流器設計。

進入車內，全新二度改款 Kia Picanto 整體布局與現行款差異不大，最顯眼之處在於儀表板換上全數位化液晶螢幕，以及 8 吋多媒體觸控螢幕，其餘配置則與現行款差異不大。

動力配置方面，目前尚未得知即將導入國內之二度改款 Kia Picanto 的詳細動力規格，但預期應將維持與改款前相同動力設定，即為採用 1,197cc MPI 直列四缸自然進氣汽油引擎，具備 Dual-CVVT 雙連續可變汽門正時系統搭配電子序列式變速系統 (5 速自手排)，可產生 84ps/6,000rpm 最大馬力及 12kgm/4,200rpm 峰值扭力。懸吊為前麥花臣式、後扭力樑式配置。

現行第三代 Kia Picanto 車系自 2017年推出以來不斷的透過外型以及配備上的升級來強化市場上的競爭力。而作為小型掀背車款的 Picanto 雖然市場上的吸引力不如 SUV 車款，但靈巧的車身尺碼在市場當中亦可占一席之地。然而隨著 Crossover 及 SUV 車款的逐步威脅，傳統的 A-Segment 掀背車在市場上逐漸萎縮，即便如此，Kia 仍決定替旗下在歐洲相當熱銷的 Picanto 車系再次更新，導入全新的外觀設計，使其整體形象更符合品牌最新的風格。倘若售價可與現行款維持一致，再搭配新世代之外觀設計語彙，相信應能於國內小型車市場創下頗佳的銷售成績。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：KIA起亞Picanto小改款汽車新車進口便宜

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