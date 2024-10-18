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法拉利「新一代馬王」F80登場！1200匹V6油電、2.15秒加速破百

▲影片來源：Ferrari

記者林鼎智／綜合報導

法拉利（Ferrari）推出全新世代超跑F80，新F80承襲1984年GTO、2016年LaFerrari Aperta等標誌性超跑設計，並具有強悍動力，全球限量生產799台，北美售價高達400萬美元，折合新台幣約1.28億元。

▲法拉利F80 。（圖／翻攝自Ferrari）

▲法拉利F80 。（圖／翻攝自Ferrari）

▲法拉利推出新一代「馬王」F80，全球限量799台，售價400萬美元，折合新台幣約1.28億元 。（圖／翻攝自Ferrari，以下同）

有別於過往的V12引擎，新F80搭載3.0升120°V6油電動力系統，透過3具電動馬達（前2後1，各105匹）、2.28kWh鋰電池組成，其中V6引擎具有最大馬力900匹／8,750rpm、最大扭力86.7公斤米／5,550rpm，結合3電動馬達後的綜效輸出高達1,200馬力，0-100km／h加速僅需2.15秒、0-200km／h為5.75秒，極速可達350km／h，成為法拉利最強悍的公路跑車。

▲法拉利F80 。（圖／翻攝自Ferrari）

▲F80採3.0升120°V6油電動力系統，透過3具電動馬達、2.28kWh鋰電池組成，具有綜效1,200匹馬力。

新F80採碳纖維／複合材質非對稱單體式底盤，透過碳纖維車頂、前後鋁製副車架減輕重量，使全車乾重1,525公斤；非對稱單體式底盤也代表駕駛座可調整，具有傳統2人座且以駕駛導向的座艙設計，車內也換上新方向盤，盤徑也略微縮小、並在兩側輻條上重新導入實體按鍵，取代近年法拉利全數位化的佈局。

▲法拉利F80 。（圖／翻攝自Ferrari）

▲法拉利F80 。（圖／翻攝自Ferrari）

▲法拉利F80 。（圖／翻攝自Ferrari）

▲法拉利F80 。（圖／翻攝自Ferrari）

▲F80乾重1,525公斤，靜止加速破百只要2.15秒。

新F80也與LaFerrari同樣具有蝶翼式車門設計，透過雙軸旋轉鉸鏈機構可垂直向上開啟近90°，車門下部也由碳纖維材質製成；F80也具有頂尖空氣力學設計，在250km／h時光是車頭就可產生460公斤下壓力，車尾則在後下擴散器、主動式擾流下達到1,000公斤車尾下壓力。

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