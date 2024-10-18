「大改款Mazda CX-5」資訊流出預計明年見！3動力可選尺碼空間變大

▲下一代Mazda CX-5正在醞釀中，預計明年問世。（圖／翻攝自Mazda）

記者徐煜展／綜合報導

被原廠證實的新一代Mazda CX-5，近來海外又有資訊流出，下一代CX-5將獲得油電技術加持，並透過尺碼的增長變化，帶來更好的空間發展。

▲下一代CX-5除了有熟悉的燃油動力外，另外有2款全新油電技術。

海外已流出下一代Mazda CX-5動力配置，將有3種規格可選，熟悉的2.5升Skyactiv-G引擎仍會繼續提供，另外因應Mazda電氣化發展趨勢，將有基本的油電與PHEV插電式油電。

Mazda日前就曾透露油電引擎開發計劃，相信CX-5將會搭上這股熱潮，同時品牌在CX-60、CX-90推出的2.5升PHEV插電式油電，該技術有望下放到CX-5上，全新世代的CX-5配上新開發油電，讓不少全球車迷相當期待。

在車身尺碼變化上，下一代CX-5車長預估增加110mm來到4,685mm，略短於CX-60的4,740mm，在寬度、軸距也有望增加，能為下一代CX-5帶來更好的車室空間。

現行款自2017年問世的Mazda CX-5，大改款預期在明年現身，加上CX-50、CX-60、CX-70等多款休旅作品，未來Mazda休旅大軍越來越精彩，甚至還不排除推出多款電氣化或電動車產品。