339萬不變！BMW「5系列汽油頂規房車」上市　標配M Sport套件更帥

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339萬不變！BMW汎德「530i M Sport」上市　2.0升動力配備豐富

▲BMW 530i M Sport。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW 530i M Sport今（18）日正式上市，售價與預售維持339萬不變。（圖／翻攝自BMW，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

在8月展開預售後，BMW總代理汎德今（18）日發表全新BMW 530i M Sport豪華房車，除了具有帥氣M Sport套件、光型變化智慧LED頭燈、Ｍ深藍色煞車套件外，動力也更強悍，為全新第8代5系列帶來新選擇，正式售價與預售同樣維持339萬元。

BMW 530i M Sport：339萬

▲BMW 530i M Sport。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW 530i M Sport配備內容。

新530i M Sport配備豐富，具有帥氣M Sport套件、光型變化智慧LED頭燈，透過黑化氣壩、高亮黑後下擾流與20吋M星幅式輪圈帶來運動氛圍，結合5系列5米車長的霸氣身型、BMW飾光水箱護罩等，都帶來奪目風采。

▲BMW 530i預售 。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW 530i預售 。（圖／翻攝自BMW）

▲新530i M Sport具有光型變化智慧LED頭燈、BMW飾光水箱護罩，搭配黑化氣壩、高亮黑後下擾流與20吋M星幅式輪圈相當吸睛。

530i M Sport座艙配備12.3吋數位儀表、14.9吋中控螢幕與BMW Operating System 8.5影音系統，並具有7系列的BMW座艙環繞光幕、水晶中控套件、Bowers&Wilkins頂級音響（655W輸出，18具揚聲器）、全景玻璃車頂、雙前座Veganza通風座椅（電動腰靠）、4區恆溫空調、AR擴增實境導航、車況抬頭顯示器等，提供豪華舒適的乘坐感受。

▲BMW 530i M Sport。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW 530i M Sport。（圖／翻攝自BMW）

▲530i M Sport配備12.3吋數位儀表、14.9吋中控螢幕與BMW Operating System 8.5影音系統，並具有7系列的BMW座艙環繞光幕、水晶中控套件、Bowers&Wilkins頂級音響等。

動力上，530i M Sport搭載B48 2.0升4缸汽油渦輪引擎＋48V輕油電系統，搭配Steptronic 8速手自排變速箱下具有最大馬力258匹／40.8公斤米扭力，在後輪驅動與50:50車身配重下帶來駕馭樂趣，0-100km／h加速6.2秒。

BMW 5系列搭載豐富駕駛輔助系統，具有主動車距定速巡航、主動車道維持輔助、360°環景影像、自動停車輔助系統等先進科技。

▲BMW 530i預售 。（圖／翻攝自BMW）

▲530i M Sport動力採2.0升4缸汽油引擎+48V輕油電系統，具有258匹馬力／40.8公斤米扭力。

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