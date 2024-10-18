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「Nissan X-Trail」將推省油新動力！與Outlander共享2.4升新油電

▲Nissan X-Trail傳出有意導入新Outlander油電動力！（圖／翻攝自Nissan、三菱）

▲Nissan X-Trail傳出有意導入新Outlander油電動力！（圖／翻攝自Nissan、三菱）

記者徐煜展／綜合報導

本就互為雙生車的Nissan X-Trail與三菱Outlander，在集團策略聯盟下，Nissan X-Trail有意導入剛改款三菱Outlander的PHEV油電，為Nissan X-Trail因應趨勢帶來更理想的節能油耗！

▲Nissan X-Trail傳出有意導入新Outlander油電動力！（圖／翻攝自Nissan、三菱）

▲Nissan X-Trail有望在明年推出全新PHEV油電。

雖然Nissan旗下已有著名e-Power油電科技，但在PHEV插電式油電產品反而顯得較為薄弱，為了對應全球的能源趨勢，加上PHEV車款近幾年來逐漸受到重視，近來海外已有消息表示，Nissan有意在明年推出PHEV的X-Trail。

▲Nissan X-Trail傳出有意導入新Outlander油電動力！（圖／翻攝自Nissan、三菱）

▲Nissan X-Trail傳出有意導入新Outlander油電動力！（圖／翻攝自Nissan、三菱）

▲改款新三菱Outlander針對油電系統升級，電池加上容量，具備優秀的純電續航力。

新一代Nissan X-Trail與三菱Outlander建構在集團模組化的平台，與其增加成本開發，利用集團資源優勢能帶來更好的成本優勢，日前三菱Outlander已在歐洲、日本推出小改款，其重點的2.4升PHEV技術有望出現在明年的Nissan X-Trail身上。

新Outlander PHEV以2.4升自然進氣引擎，搭配前後電動馬達，電池容量從20kWh升級至22.7kWh，輸出效率較過去提升40%，繳出302匹馬力，純電續航力來到106公里。

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關鍵字：NissanX-TrailSUV跨界休旅油電PHEV三菱Outlander

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