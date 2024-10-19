【周焦點】TOYOTA休旅70萬有找　進口7人座MPV開賣　福特9人座將上市

▲TOYOTA Yaris Cross下殺70萬有找；福斯商旅、福特10月搶攻MPV市場！（圖／翻攝自各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

10月TOYOTA Corolla Cross、Yaris Cross兩款神車休旅雙雙降價，尤其Yaris Cross全車系降價後，入手門檻更是來到70萬有找；10月有不少話題MPV陸續上市，福斯商旅推出ID.Buzz成為台灣首款MPV獨佔電動車級距；福特新一代旅行家也在醞釀中，將在10月23日上市，最多擁有乘載9人座的大空間！

▲Yaris Cross降價後把80萬級距交給Corolla Cross，入手門檻更是來到70萬有找。

TOYOTA Corolla Cross日前推出小改款，把戰場聚焦在80～100萬級距，因此學弟Yaris Cross也在10月降價讓位給Corolla Cross集中火力（連結），新年式Yaris Cross全車系降幅1.5～2.5萬，頂規已經不超過80萬，而入門款更是來到69.5萬！

▲台灣福斯商旅ID.Buzz上市，目前已有超過300位準車主完成下單訂購。

台灣福斯商旅於10月18日上市全新ID.Buzz電動7人座MPV（連結），台灣是除了歐洲市場外，領先其他地區開賣國家，且還是目前市面上唯一的電動7人座MPV，售價239.8萬起，消費者能在今年12月止，以選配優惠8.8萬搭配討喜的雙色車款。

▲福特旅行家提供8人、9人座車型。

福特六和預計在10月23日推出新一代旅行家Tourneo Custom（連結），新一代旅行家由福特與福斯聯手打造，經銷端流出資訊揭露，台灣新一代福特旅行家有9人座、8人座等配置，9人座為單滑門，而8人座則有雙滑門、豪華款等車型，並搭載2.0升單1柴油動力配置。

▲新年式福特Focus ST上市，售價不變。

福特六和導入新25年式Focus ST X 6MT手排性能鋼砲（連結）、Focus ST X Wagon 7AT性能旅行車，新年式皆升級12.3吋液晶多功能儀表（Vision X介面）、FAPA主動式停車輔助系統2.0，Focus ST手排掀背售價維持不變、ST旅行車則小漲2萬元。