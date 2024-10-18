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239.8萬！福斯商旅ID.Buzz「電動7人座MPV」上市　超過300位準車主

▲UD.BUZZ

▲台灣首款電動7人座MPV開賣！福斯商旅ID.Buzz搶先卡位。（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

今年台灣福斯集團電動車五花八門、精銳盡出，福斯商旅於10月18日正式開賣首款電動7人座ID.Buzz MPV，提供單1動力、雙車型，售價239.8萬，取得先機卡位電動7人座市場！台灣更是除了歐洲市場外，領先其他國家搶先引進ID.Buzz市場，台灣原廠更表示，目前準車主已超過311位！

▲台灣首款電動7人座MPV開賣！福斯商旅ID.Buzz搶先卡位。（圖／記者徐煜展攝）

▲id.buzz

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▲ID.BUZZ

▲上市優惠提供8.8萬能選配雙色限定車款。共計6款車色可選。

福斯商旅ID.Buzz較先前預售價維持不變，單色車款239.8萬，消費者可於今年12月底前，享有8.8萬的折扣優惠（原售價15.8萬）選擇248.6萬的限定雙色車款。

全新 ID. Buzz提供單1 Pro S動力，搭載集團的MEB平台，配置平台最大91kWh容量鋰電池模組，動力達到286匹馬力和 57公斤米扭力水準，亦是福斯商旅Bulli家族車系有史以來馬力輸出峰值最大車款。

▲台灣首款電動7人座MPV開賣！福斯商旅ID.Buzz搶先卡位。（圖／記者徐煜展攝）

▲外觀具有雙側電動滑門，車內座椅機能強大，創造彈性的置物空間。

台灣首波導入7人座長軸車款，車身尺碼為4,962 x 1,985 x 1,927 mm、軸距達3,239 mm之譜，並採用「2-3-2」長軸三排 7 人座設定，其第二、三排座椅皆具備前後滑移和傾倒功能之外，搭配乘客艙可彈性調整之座椅配置（第三排座椅可拆卸），提供極為寬敞舒適的平整化彈性7人座艙空間，並可創造出高達 2,469 公升的超大載運容積。相較於短軸版車型，ID. Buzz長軸版的車外側滑門寬度則是額外增加了192 mm。

▲台灣首款電動7人座MPV開賣！福斯商旅ID.Buzz搶先卡位。（圖／記者徐煜展攝）

▲配備豐富完善，並具有IQ.DRIVE駕駛輔助系統。可惜多媒體系統未支援中文化。

車內配置為熟悉的福斯家族風格，第2排配有電動滑窗。中控台採12.9吋多媒體螢幕，搭配5.3吋小型數位儀錶，可惜的是，與福斯ID.4、ID.5、Skoda Enyaq相同，除了Audi之外，台灣福斯集團目前的電動車都未支援中文介面與OTA遠端更新。不過安全配備算是齊全豐富，台灣福斯ID.Buzz搭載先進的IQ.DRIVE駕駛輔助系統。

▲台灣首款電動7人座MPV開賣！福斯商旅ID.Buzz搶先卡位。（圖／記者徐煜展攝）
▲快充能在30分完成20～80%續電。最大續航力達480公里。

ID. Buzz Pro S支援最高達 200 kW充電功率，導入CCS2充電規格，透過最高功率 DC 直流進行快速充電，電量自 20% 充電至 80% 最快只需 30 分鐘內即可完成，根據原廠依照WLTP規範的測試數據，全新 ID. Buzz Pro S最高續航里程達 450～480公里。

台灣原廠為車主提供更加便利的智慧服務，當車主有充電需求時，只需開啟手機上的福斯商旅專屬My eVanLife APP中的智慧車聯及智慧電網功能，即可透過APP搜尋距離車輛當前位置最近的充電站是否有空位可使用，並可透過APP輕鬆完成付款功能，一鍵完成所有功能操作；當車輛進行充電的過程中充電口位於右後方，右側電動滑門仍可正常開啟不會受到影響。

▲id.buzz

▲台灣首款電動7人座MPV開賣！福斯商旅ID.Buzz搶先卡位。（圖／記者徐煜展攝）

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