▲Stellantis Motorsport賽車部門推出Peugeot 208 Racing拉力賽車，將參與明年FR6 Trophy賽事。（圖／翻攝自Peugeot）



記者林鼎智／綜合報導

Stellantis Motorsport賽車部門推出全新寶獅（Peugeot）208 Racing，這款入門級賽車專為FR6 Trophy賽事打造，該賽事將自明年起成為法國拉力盃的一部分，而Stellantis就是第1家加入的製造商。

新208 Racing在208為基礎打造下，具有輕量化底盤與升級的拉力懸吊，全車僅1,050公斤重，並且還搭配白色鐵圈、白色塗裝與檸檬綠彩貼，相當吸睛。車內則增加了防滾籠、自動滅火系統，皆通過Rally4規範，同時在儀表處也配備多功能顯示器、緊急斷油開關等。

▲208 Racing採1.2升3缸渦輪引擎、具145匹馬力，全車僅重1,050公斤。



動力方面，208 Racing採1.2升3缸汽油渦輪引擎，具有145匹馬力，比一般市售的208多了45匹，並且配置短行程的6速手排變速箱，該引擎僅限使用E85酒精汽油，可減少30%碳排量，原廠還優化懸吊、煞車系統，並搭配米其林Pilot Sport PS 5輪胎。

新208 Racing目前已開放預訂，稅前售價為38,900歐元，折合新台幣約135萬，可說是最親民、最入門的拉力賽車，預計明年2月就能開始交車。