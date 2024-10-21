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CMC中華「新3.5噸電動貨卡」曝！自主開發、專用產線明年登場

▲中華ET35 。（圖／翻攝自智慧財產局）

▲CMC中華汽車將在明年推出自主開發的3.5噸電動貨卡，日前已註冊多個商標，商標名稱為ET35。（圖／翻攝自智慧財產局，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

CMC中華汽車即將在明年推出全新3.5噸商用電動貨卡，新車車名也已註冊多個商標，車名將是「ET35」，ET35也是自菱利電動車E300後，中華自主開發的電動商用車。

現行中華電動商用車陣容包括E300（1.5噸）、Fuso eCanter電動堅達（5噸），因此新ET35將可填補中間空缺，在車名的命名方式上，E代表電動、T則是貨卡，35則代表3.5噸。

▲中華ET35 。（圖／翻攝自智慧財產局）

▲中華ET35 。（圖／翻攝自智慧財產局）

▲中華已註冊多個ET35商標、設計圖案，並加快審驗流程。

據先前中華法說會內容，新3.5噸電動商用車將採專用一體式電池大樑平台，並具有Level 2駕駛輔助系統，結合高效能一體式電驅系統也能節省空間、減輕車重，搭配多功能前懸吊、高荷重後懸吊設計，以滿足3.5噸電動貨卡的載重需求。

中華也提到，ET35由中華首創電動貨／商車產線生產，在電池、三電系統專用產線下提高品質，另外也會結合電能監控IOT系統、由中華開發App等，推動物流業者轉型。

▲中華法說會 。（圖／翻攝自中華）

▲ET35將採一體式電池大樑、電驅動系統，由中華專用產線生產。

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