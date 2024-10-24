ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

Opel「入門休旅／電動休旅」新年式登場！3動力、升級雙10吋螢幕

▲Opel新年式Mokka。（圖／翻攝自Opel）

▲Opel海外發表新年式Mokka、Mokka-e電動車，為這款上市4年的入門休旅帶來升級。（圖／翻攝自Opel，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

Opel（歐寶）原廠發表2025年式Mokka，在Mokka上市4年後，透過新年式小改款重新微調外型、並升級中控螢幕、資訊娛樂系統，同時也維持燃油、輕油電與Mokka-e等豐富動力選擇。

作為品牌首款導入「Vizor閃電風鏡」設計的車款，新Mokka的外觀變化不大，換上重新設計的前保桿，同時也捨去了下氣壩的霧燈，並重新設計LED頭尾燈組的圖案，採3具垂直排列的設計，與Frontera、GrandLand看齊，同時也在閃電風鏡處採用新款Blitz徽飾，並以黑化處理取代原本的鍍鉻飾件。

▲Opel新年式Mokka。（圖／翻攝自Opel）

▲Opel新年式Mokka。（圖／翻攝自Opel）

▲新Mokka換上Blitz徽飾，並以黑化處理取代原本的鍍鉻飾件。

座艙方面，新Mokka也全面升級標配雙10吋儀表、中控螢幕，換上新的影音娛樂系統，優化語音控制、具有可支援ChatGPT的導航功能。方向盤也重新設計，並減少中控台的實體按鈕、增添USB-C插孔。

▲Opel新年式Mokka。（圖／翻攝自Opel）

▲Mokka新年式也升級雙10吋數位儀表、中控螢幕，方向盤也重新設計，並減少中控台的實體按鈕。

動力部分則有1.2升3缸汽油渦輪引擎（136匹）、6速手排配置，輕油電動力則同樣為1.2升3缸渦輪引擎+48V輕油電系統，搭配6速雙離合自手排變速箱。至於Mokka-e電動車則是採156匹單馬達、54kWh電池組。

目前新Mokka已在德國開放預訂，燃油車型售價26,740歐元（折合新台幣92.4萬）、輕油電為29,740歐元（折合新台幣約102.8萬），而電動版Mokka-e則是36,740歐元（折合新台幣約127萬）。

▲Opel新年式Mokka。（圖／翻攝自Opel）

▲Mokka目前已在德國開賣，售價自26,740歐元（折合新台幣92.4萬）。

►79.9萬起！TOYOTA「小改款Corolla Cross」上市　休旅神車繼續賣爆

►「10月購車優惠」TOYOTA、福特殺翻了　送電視、升級JBL喇叭不手軟

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車休旅電動車Opel歐寶MokkaMokka-e新年式小改款升級輕油電

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

藍寶堅尼台北服務據點開幕！「全新Temerario」明年爭取來台

藍寶堅尼台北服務據點開幕！「全新Temerario」明年爭取來台

618萬起！BMW「M3競技版房車、旅行車」上市　限量M4 CS同步亮相

618萬起！BMW「M3競技版房車、旅行車」上市　限量M4 CS同步亮相

TOYOTA高人氣Town Ace化身「小一號LEXUS休旅」！折合新台幣70萬

TOYOTA高人氣Town Ace化身「小一號LEXUS休旅」！折合新台幣70萬

Range Rover Sport黯影版試駕！超值英倫黑武士登場、德系對手當心

Range Rover Sport黯影版試駕！超值英倫黑武士登場、德系對手當心

買車送Switch遊戲機＋55吋電視！福特祭優惠試駕抽iPhone 16 Pro

買車送Switch遊戲機＋55吋電視！福特祭優惠試駕抽iPhone 16 Pro

馬斯克變心「特斯拉80萬電動車」不賣了！Cybercab拚後年量產上路

馬斯克變心「特斯拉80萬電動車」不賣了！Cybercab拚後年量產上路

最新文章

「特斯拉80萬入門電動車」不賣了2024-10-24

Opel入門休旅／電動休旅新年式2024-10-24

TOYOTA「8人座MPV、Hilux」日本停售2024-10-24

「新一代福斯Tiguan」台灣開始測試2024-10-24

「第4代HONDA旗艦休旅」預告登場2024-10-24

「大改款MG3」澳洲撞測僅拿3星2024-10-24

大陸自主汽車品牌小鵬P7+開啟預售2024-10-24

MINI JCW高性能燃油車型登場2024-10-23

美規新年式Mach-E升級還降價2024-10-23

保時捷「最速電動車」刷新單圈2024-10-23

熱門文章

149.8萬起福特大改款旅行家上市2024-10-23

Mazda休旅「搭TOYOTA油電」推新年式2024-10-23

大陸自主汽車品牌小鵬P7+開啟預售2024-10-24

MINI JCW高性能燃油車型登場2024-10-23

新年式TOYOTA RAV4北美亮相2024-10-23

「大改款MG3」澳洲撞測僅拿3星2024-10-24

「第4代HONDA旗艦休旅」預告登場2024-10-24

「新一代福斯Tiguan」台灣開始測試2024-10-24

「Suzuki全新入門休旅」日本開賣2024-10-17

台灣「改款Kia Picanto」未見60萬有找2024-10-23

相關新聞

「第4代HONDA旗艦休旅」預告登場！外型空間比CR-V更大、更霸氣

「第4代HONDA旗艦休旅」預告登場！外型空間比CR-V更大、更霸氣

大陸自主汽車品牌「小鵬P7+開啟預售」！AI智駕科技不限路況＆路線

大陸自主汽車品牌「小鵬P7+開啟預售」！AI智駕科技不限路況＆路線

MINI「JCW高性能燃油車型」登場！馬力上看231匹　敞篷版同步提供

MINI「JCW高性能燃油車型」登場！馬力上看231匹　敞篷版同步提供

美規新年式Mach-E升級還降價！改採排檔撥桿、中階車型增通風椅

美規新年式Mach-E升級還降價！改採排檔撥桿、中階車型增通風椅

保時捷「最速電動車」刷新單圈　橫跨3大洲、達成3賽道制霸紀錄

保時捷「最速電動車」刷新單圈　橫跨3大洲、達成3賽道制霸紀錄

讀者迴響

熱門文章

149.8萬起！福特「大改款旅行家」上市　載人送貨福祉露營都好用

149.8萬起！福特「大改款旅行家」上市　載人送貨福祉露營都好用

Mazda休旅「搭TOYOTA油電」推新年式！油耗16.2km／L折合新台幣109萬

Mazda休旅「搭TOYOTA油電」推新年式！油耗16.2km／L折合新台幣109萬

大陸自主汽車品牌「小鵬P7+開啟預售」！AI智駕科技不限路況＆路線

大陸自主汽車品牌「小鵬P7+開啟預售」！AI智駕科技不限路況＆路線

MINI「JCW高性能燃油車型」登場！馬力上看231匹　敞篷版同步提供

MINI「JCW高性能燃油車型」登場！馬力上看231匹　敞篷版同步提供

新年式TOYOTA RAV4北美亮相！越野特仕車超帥　第6代大改款再等等

新年式TOYOTA RAV4北美亮相！越野特仕車超帥　第6代大改款再等等

僅賣42萬「大改款MG3」澳洲撞測僅拿3星！對手TOYOTA Yaris曾獲5星

僅賣42萬「大改款MG3」澳洲撞測僅拿3星！對手TOYOTA Yaris曾獲5星

「第4代HONDA旗艦休旅」預告登場！外型空間比CR-V更大、更霸氣

「第4代HONDA旗艦休旅」預告登場！外型空間比CR-V更大、更霸氣

「新一代福斯Tiguan休旅」台灣開始測試！外觀內裝大換新明年見

「新一代福斯Tiguan休旅」台灣開始測試！外觀內裝大換新明年見

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366