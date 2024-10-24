Opel「入門休旅／電動休旅」新年式登場！3動力、升級雙10吋螢幕

▲Opel海外發表新年式Mokka、Mokka-e電動車，為這款上市4年的入門休旅帶來升級。（圖／翻攝自Opel，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

Opel（歐寶）原廠發表2025年式Mokka，在Mokka上市4年後，透過新年式小改款重新微調外型、並升級中控螢幕、資訊娛樂系統，同時也維持燃油、輕油電與Mokka-e等豐富動力選擇。

作為品牌首款導入「Vizor閃電風鏡」設計的車款，新Mokka的外觀變化不大，換上重新設計的前保桿，同時也捨去了下氣壩的霧燈，並重新設計LED頭尾燈組的圖案，採3具垂直排列的設計，與Frontera、GrandLand看齊，同時也在閃電風鏡處採用新款Blitz徽飾，並以黑化處理取代原本的鍍鉻飾件。

▲新Mokka換上Blitz徽飾，並以黑化處理取代原本的鍍鉻飾件。



座艙方面，新Mokka也全面升級標配雙10吋儀表、中控螢幕，換上新的影音娛樂系統，優化語音控制、具有可支援ChatGPT的導航功能。方向盤也重新設計，並減少中控台的實體按鈕、增添USB-C插孔。

▲Mokka新年式也升級雙10吋數位儀表、中控螢幕，方向盤也重新設計，並減少中控台的實體按鈕。



動力部分則有1.2升3缸汽油渦輪引擎（136匹）、6速手排配置，輕油電動力則同樣為1.2升3缸渦輪引擎+48V輕油電系統，搭配6速雙離合自手排變速箱。至於Mokka-e電動車則是採156匹單馬達、54kWh電池組。

目前新Mokka已在德國開放預訂，燃油車型售價26,740歐元（折合新台幣92.4萬）、輕油電為29,740歐元（折合新台幣約102.8萬），而電動版Mokka-e則是36,740歐元（折合新台幣約127萬）。

▲Mokka目前已在德國開賣，售價自26,740歐元（折合新台幣92.4萬）。