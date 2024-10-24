大陸自主汽車品牌「小鵬P7+開啟預售」！AI智駕科技不限路況＆路線

圖文／7Car 小七車觀點

中國大陸自主汽車品牌小鵬汽車 (XPeng) 日前正式亮相「小鵬 P7+」，並開啟預售作業，預售價格為人民幣 20.98 萬元 (約合新臺幣 94.2 萬元) 起。

小鵬 P7+ 被原廠稱之為「全球首款 AI 汽車」，車身長度 5,056mm，軸距更達 3,000mm。外觀導入「星際穿梭」設計主題融，結合 AI 美學與飛行汽車 X2 的設計風格，車頭採用Robot face家族設計，並擁有豪華中置轎跑比例，實現車內空間最大化，車側可見環繞式生動力曲面，肌肉線條營造出清晰運動感，同導入 AI 美學極簡後視鏡，提供 AI 智駕指示燈、加熱、摺疊、記憶、倒車翻轉等功能，車尾則可見星際懸浮式車頂以及雙層尾翼，兼顧溜背曲線、空間以及風阻表現。此外，整車擁有 20 處風阻優化，達到 Cd0.206 超低風阻係數。烤漆方面，提供新月銀、雲貝米、星雲白、暗夜黑、星暮紫等 5 種車色選擇。

內裝方面，全車系標配豪華軟裝材質，結合Nappa 打孔真皮、Micro Fiber 超纖絨、OEKO-TEX 100 大面積嬰兒級水性皮革材質。同時配置 12.3 吋全液晶儀錶板、15.6 吋中控螢幕星瀑式氛圍燈、雙環出風口、星軌揚聲器 (20 支高傳真 HIFI 音響，支援 7.1.4 全景環繞聲)、全景天幕等，更享有全新雲感舒適座椅 2.0 (含通風、加熱、六大場景按摩)、8 吋後排娛樂場景屏、MPV 小桌板、後排寬奢大扶手等。尾廂提供 725L 至 2,221L 的置物空間，可容納 33 個 20 吋行李箱。

小鵬 P7+ 全車系首發搭載全新一代 AI 鷹眼視覺方案，其智駕技術達到了品牌汽車的最高水平，配合首發搭載的 AI 天璣 5.4.0 版本系統，提供不限路況、不限路線的AI 智駕體驗，還能實現 XNGP 的 0 速激活，該功能將在交付後即可使用。

由於中國大陸近期自主品牌發展快速，搭配支持新能源車款的政策，如小鵬這類電動車品牌可謂前仆後繼。在未來發展規劃中，小鵬汽車仍堅持科技為先的主導思想，堅持飽和式研發投入，建構全端自研的核心能力。在用車需求日益個人化與多元化的當下，持續以使用者為導向，以領先智慧科技刷新產業標準。