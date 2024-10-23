MINI「JCW高性能燃油車型」登場！馬力上看231匹　敞篷版同步提供

圖文／7Car 小七車觀點

繼不久前在巴黎車展上亮相 Mini John Cooper Works Electric 純電車型後，BMW Group 旗下英倫品牌 MINI 今 (10/23) 日發表 John Cooper Works 燃油車型，並同步提供敞篷版本，搭載 2.0L 動力系統，可提供 231 hp / 380 Nm 峰值輸出。

外觀方面，採用專屬的 JWC 車身套件，換上更具運動感的前後保險桿、側裙、後葉子板、空氣分流器和 John Cooper Works 專屬徽飾，排氣系統採單管中出配置，並踏上17 吋至 18 吋的專屬輪圈。底盤方面則換上紅色煞車卡鉗以及 JCW 專屬調校懸吊。

內裝方面，純粹的車艙設計採用經典的紅/黑配色鋪陳， JCW 運動座椅採用黑色合成皮革搭配針織布料以及紅色車縫線，JCW 運動型方向盤配有紡織六點鐘輻條和換檔撥片，另外在儀錶檯的針織表面上同樣亦可看到專屬圖案，並享有 Harman/Kardon 音響系統、9.44 吋圓形霧控螢幕等等。

動力方面，延續搭載 2.0 升 TwinPower Turbo 直列四缸汽油引擎，可輸出 170 kW/231 hp 最大馬力以及 380 Nm 峰值扭力，配備上七速雙離合自手排變速系統，從靜止加速至 100 km/h 可在 6.1 秒完成 (敞篷車型為 6.4 秒)，最高時速可達 250 km/h (敞篷車型為 245 km/h)。

臺灣市場方面，總代理汎德分別於 2024 年 6 月和 10 月正式導入全新世代 MINI Cooper 三門以及五門車型，3-Door 車型編成與建議售價分別為 Cooper C (新臺幣 153 萬元起)、Cooper S (新臺幣 181 萬元起)；5-Door 車型則為 Cooper C (新臺幣 158 萬元起)、Cooper S (新臺幣 186 萬元起)。此外，汎德更表示將在不久後導入敞篷車型，請讀者拭目以待。