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馬斯克變心「特斯拉80萬電動車」不賣了！Cybercab拚後年量產上路

▲馬斯克政策峰迴路轉，傳言的入門電動車恐胎死腹中。（圖／翻攝自特斯拉）

▲馬斯克政策峰迴路轉，傳言的入門電動車恐胎死腹中。（圖／翻攝自特斯拉）

記者徐煜展／綜合報導

傳言已久的Tesla特斯拉Model Q入門電動車恐腰斬！近來執行長馬斯克對外表示，入門電動車已不是公司發展重心，更直言該車與特斯拉理念背道而馳，看來馬斯克有意把資源投在剛發表的Cybercab無人電動車，要在2026年拚量產上路！

▲馬斯克政策峰迴路轉，傳言的入門電動車恐胎死腹中。（圖／翻攝自特斯拉）

▲Cybercab問世成品牌發展重心，售價與傳言的Model Q相近。

馬斯克曾透露的2.5萬美金（折合新台幣約80萬）入門電動車，定位在Model 3、Model Y之下，但這輛全新入門電動車問世產生變數，執行長馬斯克表示，該計劃既愚蠢又毫無意義，與特斯拉創立宗旨顛倒。

事實上，過去德國特斯拉工廠曾捕獲疑似Model Q新車，但這幾年特斯拉財報會議都未提及、正面證實Model Q存在，另外10月11日特斯拉大規模發表Cybercab等無人電動車，其售價約落在3萬美金左右（折合新台幣96萬），將直接取代傳言的Model Q。

▲馬斯克政策峰迴路轉，傳言的入門電動車恐胎死腹中。（圖／翻攝自特斯拉）

▲新車並無方向盤、電門等設計，後車廂爭取最大的空間規劃，並能與特斯拉AI機器人作更多合作互動可能。

特斯拉發表Robotaxi無人自動駕駛計程車，命名為Cybercab，演繹未來品牌發展重心，Cybercab並無方向盤、電門、剎車踏板，一切都經由AI自動駕駛，能為車內達到最大空間規劃，新車成本約落在3萬美金以下，折合新台幣約96萬，預計在2026年開始大量生產。

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