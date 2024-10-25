BMW「全新高壓電池工廠」主結構完工！打下1066根支柱2026開始量產

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BMW Group 近日宣布該集團全新高壓電池組裝廠的第 1066 根，也是最後一根支柱順利安裝完成，代表此座工廠的主體結構已經完工，預計 2026 年可投入量產。

▲BMW Group 近日宣布該集團全新高壓電池組裝廠的第 1066 根，也是最後一根支柱順利安裝完成，代表此座工廠的主體結構已經完工，預計 2026 年可投入量產。

BMW Group 是從今年 6 月底開始正式動工，經歷 16 週，即約 100 個工作日的施工後，工廠的中央生產大樓已初具雛形。最後一根混凝土支柱及工廠的防火牆、內外牆、樓梯間等預製部分，均已經安裝完畢，混凝土天花板和屋頂結構也已建設完成，並已經開始為大樓內部的地板澆築混凝土。同時，首批外牆的準備工作也在緊鑼密鼓地進行中。BMW Group 表示，儘管最近的天氣狀況不佳，施工進度仍能按計劃推進。

▲全新高壓電池組裝廠位於德國下巴伐利亞，佔地約 150,000 平方工廠，在 2026 年正式啟用後，將初步提供約 1,600 個工作機會，用於生產 BMW 第六代高壓電池。

全新高壓電池組裝廠位於德國下巴伐利亞，佔地約 150,000 平方工廠，在 2026 年正式啟用後，將初步提供約 1,600 個工作機會，用於生產 BMW 第六代高壓電池，將搭載於即將推出的全新電動車平台 Neue Klasse 車款上。該廠也將供應慕尼黑、Regensburg 和 Dingolfing 等車輛生產基地，成為 BMW 在全球的第五座新一代高壓電池組裝廠之一。

▲BMW 第六代高壓電池將搭載於即將推出的全新電動車平台 Neue Klasse 車款上。

目前 BMW Group 全新高壓電池組裝廠包括員工餐廳、非量產物料倉庫及處理中心等設施的附屬建築工程，均已在今年夏季展開，此座名為「梯形房」的建築內，將設有能源中心、服務中心和工廠消防部門。中央生產大樓的結構和屋頂工程預計將在今年底前完成，內部裝修和生產系統安裝作業，則將於 2025 年展開，並計劃在 2026 年進行試生產後，正式投入大規模組裝高壓電池，強化 BMW Group 在電動車市場的布局。