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飛雅特「電動熊貓跨界休旅」法荷預售開跑！續航320KM新台幣86萬有找

圖文／7Car 小七車觀點

繼今年 (2024) 7 月稍早，Stellantis 集團旗下經典義大利品牌 Fiat 正式公開品牌全新車型 - Grande Panda 後，如今則陸續登陸歐洲主力市場。Fiat 近日於官方網站宣布，全新車型 Grande Panda 正式於法國、荷蘭市場開放新車預接單，提供雙車型分別為 La Prima 與 Grande Panda，其起售價則均不到 25,000 歐元(折合新臺幣 86 萬元)。新車尺碼較以往的 Panda 車系再進一步放大，同時導入純電動系統，並保有輕油電內燃動力。

全新的 Fiat Grande Panda 與 Citroen C3/e-C3 採用相同的 Stellantis Smart Car Platform 平台打造，原廠計劃將從歐洲、中東和非洲開始銷售，並逐步拓展至其它海外市場。另外 Fiat 原廠還表示 Grande Panda 是進軍全球市場的第一款新世代 Panda 車型，並確認在 2027 年之前每年都會推出一款新車。

Fiat Grande Panda 採用復古未來風格設計，其靈感源自於今年初登場的 Fiat Concept City Car 概念車，全新的 LED 頭燈和尾燈上的加入像素化的 X 元素，並與四幅造型的 17 吋車輪相呼應。方形輪拱、黑色塑膠防刮材質、車頂行李架和加高的離地車身都讓人聯想到早期的 Panda 4x4。車身和尾門的鈑金印上 Panda 字樣，也同樣是向經典致敬。車身尺碼部分，Fiat Grande Panda 車長為 3.99m，比起以往長了 337mm，但仍比同底盤兄弟車款 Citroen C3 短了 25mm 。

進入車內，可以看到中控台配有 10.25 吋液晶儀表和 10 吋多媒體觸控螢幕，周圍則大量導入橢圓形的設計元素，原廠表示是向 1920 年著名的屋頂測試跑道致敬，並盡量減輕車內各項元素的重量和成本，營造出更簡潔、寬敞的感受。

動力性能上，Grand Panda 將搭載由 44kWh 電池模組和 111hp 單顆電動馬達組成的純電系統，續航里程約為 199 英里。另外入門的輕油電車型將搭載 1.2 升三缸引擎和 48V 輕油電技術，透過 6 速雙離合器最大輸出可達到 100 匹馬力，並配合可輸出 28 匹的電動馬達。

至於現行所販售的 Panda 先前則持續推出新年式車型，並更名為 Pandina，配備上升級數位儀表板和 ADAS，預計將生產至 2027 年左右。國內市場方面，雖然目前國內並沒有 Fiat 總代理，但仍有不少貿易商持續導入，如專門引進 Alfa Romeo、Fiat、Abarth 義大利車款的 PIT 挪威特國際便是其中一員，滿足少數追求與眾不同的消費者需求。

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Fiat飛雅特Panda電動車汽車新車熊貓Grande

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