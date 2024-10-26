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「TOYOTA新黑化Vios」入門小車開賣！1.2升動力折合新台幣65萬

▲泰國推出新Vios黑化特仕車。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲泰國推出新Vios黑化特仕車。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

目前東南亞市場才有的新一代TOYOTA Vios，於泰國稱為Yaris Ativ，近日推出帥氣動感的黑化Nightshade特仕車，搭載1.2升自然進氣折合新台幣65萬！

▲泰國推出新Vios黑化特仕車。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲泰國推出新Vios黑化特仕車。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲泰國推出新Vios黑化特仕車。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲車尾加入提升視覺運動感的小尾翼。

泰國推出全新的TOYOTA Yaris Ativ，售價68萬泰銖，外觀、內裝設計不馬虎，用上大量黑化處理，讓原本主打入門小車的Yaris Ativ也能擁有不輸其他GR Sport車款的帥度。

新車在車頂、後視鏡、鋁圈、水箱護罩都施以黑色烤漆，豐富視覺對比感，同時為了強化運動感，車尾還配有醒目的黑色小尾翼，讓Yaris Ativ一掃入門小車陽春味，化身一輛視覺系的性能小車。

▲泰國推出新Vios黑化特仕車。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲泰國推出新Vios黑化特仕車。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲內裝同樣採大量黑化，配有9吋多媒體螢幕。

內裝與外觀作呼應，車內座椅、中控台、縫線等細節都採用黑化處理，配有9吋多媒體螢幕，支援Apple Carplay等手機連結。動力上可惜未作調整，採1.2升自然進氣，搭配CVT變速箱，擁有94匹馬力。

台灣市場仍在售舊款的Vios，並未跟上東南亞的新一代大改款，今年才針對Vios作車型調整，取消58.9萬車型，讓台灣Vios售價突破60萬門檻，搭載1.5升自然進氣起價60.9萬。

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關鍵字：TOYOTAVios房車GR性能車小車YarisCorolla

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