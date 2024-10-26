林肯「霸氣豪華美式休旅」大改款上市！科技配備大升級身價破300萬

圖文／7Car 小七車觀點

Lincoln 宣布 2025 年式 Navigator 車系正式於北美上市，全車系起價為 99,995 美元，加上運費等相關規費，終端售價將突破 10 萬美元大關。

▲全新一代 Lincoln Navigator 於北美正式上市。

全新一代 Lincoln Navigator 於今年 8 月亮相，外觀經過重新設計，車頭的水箱護罩更為直立，同時加大整體的面積，營造更有氣勢的豪華感受。另外全新的頭燈組下方新增一組貫穿整個車頭的 LED 日行燈，並與可發光廠徽銜接一起，成為品牌的新世代主要視覺。而保桿下方的氣壩也同樣採用橫貫式設計，降低視覺重心的同時也進一步增進整體的運動感受。

車身側面部分可以看到維持既有的剛硬線條，官方公布其車身尺碼長寬高分別為 5,334mm x 2,403mm x 1,981mm，而長軸距車型的車長則會加長至 5,636mm；車尾部分則同樣換上新式的 ㄇ 字形 LED 尾燈組，尾門造型也更加的平直，更顯現代時尚感。輪圈方面，全車系標準搭載全新樣式的 22 吋輪圈，另外還提供 24 吋胎圈供選擇。

進入車內，中控台換上全新的貫穿式 48 吋寬螢幕設計，支援 Apple CarPlay 和Android Auto 手機連結功能，也可透過線上商城瀏覽音樂、Podcast、影片和遊戲等等。配備部分搭載 30 向電動調整座椅，具備加熱、通風和按摩功能。第二排座椅同樣也有電動調整、加熱、通風、按摩，以及手機無線充電；第三排座椅的加熱也無缺席。另外車內也配有 28 揚聲器音響系統，以及標準搭搭載 BlueCruise 駕駛輔助功能。

動力方面，搭載 3.5 升 EcoBoost V6 渦輪增壓引擎，最大輸出為 440 匹馬力，峰值扭力為 691 牛頓米，整合 10 速自排變速箱、主動式懸吊以及全時四驅系統，提供 3,946kg 的拖曳能力。

Navigator 車系為 Lincoln 旗下最大的 LSUV 車款，主要供應於北美和中國大陸等市場，國內則有少數貿易商引進，成為市場中少見的全尺寸美式休旅。