ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

林肯「霸氣豪華美式休旅」大改款上市！科技配備大升級身價破300萬

圖文／7Car 小七車觀點

Lincoln 宣布 2025 年式 Navigator 車系正式於北美上市，全車系起價為 99,995 美元，加上運費等相關規費，終端售價將突破 10 萬美元大關。

▲全新一代 Lincoln Navigator 於北美正式上市。

全新一代 Lincoln Navigator 於今年 8 月亮相，外觀經過重新設計，車頭的水箱護罩更為直立，同時加大整體的面積，營造更有氣勢的豪華感受。另外全新的頭燈組下方新增一組貫穿整個車頭的 LED 日行燈，並與可發光廠徽銜接一起，成為品牌的新世代主要視覺。而保桿下方的氣壩也同樣採用橫貫式設計，降低視覺重心的同時也進一步增進整體的運動感受。

車身側面部分可以看到維持既有的剛硬線條，官方公布其車身尺碼長寬高分別為 5,334mm x 2,403mm x 1,981mm，而長軸距車型的車長則會加長至 5,636mm；車尾部分則同樣換上新式的 ㄇ 字形 LED 尾燈組，尾門造型也更加的平直，更顯現代時尚感。輪圈方面，全車系標準搭載全新樣式的 22 吋輪圈，另外還提供 24 吋胎圈供選擇。

進入車內，中控台換上全新的貫穿式 48 吋寬螢幕設計，支援 Apple CarPlay 和Android Auto 手機連結功能，也可透過線上商城瀏覽音樂、Podcast、影片和遊戲等等。配備部分搭載 30 向電動調整座椅，具備加熱、通風和按摩功能。第二排座椅同樣也有電動調整、加熱、通風、按摩，以及手機無線充電；第三排座椅的加熱也無缺席。另外車內也配有 28 揚聲器音響系統，以及標準搭搭載 BlueCruise 駕駛輔助功能。

動力方面，搭載 3.5 升 EcoBoost V6 渦輪增壓引擎，最大輸出為 440 匹馬力，峰值扭力為 691 牛頓米，整合 10 速自排變速箱、主動式懸吊以及全時四驅系統，提供 3,946kg 的拖曳能力。

Navigator 車系為 Lincoln 旗下最大的 LSUV 車款，主要供應於北美和中國大陸等市場，國內則有少數貿易商引進，成為市場中少見的全尺寸美式休旅。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Lincoin林肯Navigator美式休旅車全尺寸SUV豪華汽車新車

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

今天現折1410元 古早味芋頭酥買4包送4包

推薦閱讀

光陽電動機車「推每月498騎到飽」！全新大地名流2.0首度曝光

光陽電動機車「推每月498騎到飽」！全新大地名流2.0首度曝光

鴻海科技日／納智捷「n7長程版」現場開箱！質感大提升可跑711KM

鴻海科技日／納智捷「n7長程版」現場開箱！質感大提升可跑711KM

鴻海科技日／電動車大出！n7長程版現身　Model B即將量產

鴻海科技日／電動車大出！n7長程版現身　Model B即將量產

降12萬！TOYOTA「電動休旅車bZ4X」限時限量155萬　再送多項好禮

降12萬！TOYOTA「電動休旅車bZ4X」限時限量155萬　再送多項好禮

多家車廠推風災專案「泡水車免費拖吊＋維修折扣」陪車主渡難關

多家車廠推風災專案「泡水車免費拖吊＋維修折扣」陪車主渡難關

如中央山脈的存在！機車界神車護台　最低43800

如中央山脈的存在！機車界神車護台　最低43800

最新文章

林肯霸氣豪華美式休旅大改款上市2024-10-26

「TOYOTA新黑化Vios」入門小車開賣2024-10-26

特斯拉改款新Model Y現身有望推7人座2024-10-26

「Skoda Octavia RS試駕」外觀帥配備更好2024-10-26

【周焦點】LEXUS新車曝　福特MPV上市2024-10-26

飛雅特電動跨界熊貓法荷預售開跑2024-10-26

別克「超舒適MPV」新年式登場2024-10-26

福斯電動越野車品牌2新車亮相2024-10-25

Yamaha大改款MT-07雙缸重機登場2024-10-25

寧德時代推出「新油電車電池」2024-10-25

熱門文章

BMW全新高壓電池工廠主結構完工2024-10-25

別克「超舒適MPV」新年式登場2024-10-26

飛雅特電動跨界熊貓法荷預售開跑2024-10-26

「Suzuki全新入門休旅」日本開賣2024-10-17

寧德時代推出「新油電車電池」2024-10-25

Skoda Kodiaq RS性能休旅測試曝2024-10-24

TOYOTA「高級版RAV4」將換1.5升引擎2024-10-15

「TOYOTA新黑化Vios」入門小車開賣2024-10-26

新年式TOYOTA RAV4北美亮相2024-10-23

TOYOTA「新入門小車」預想圖曝2024-10-22

相關新聞

特斯拉「改款新Model Y」現身有望推7人座！外觀更好看內裝有大螢幕

特斯拉「改款新Model Y」現身有望推7人座！外觀更好看內裝有大螢幕

飛雅特「電動熊貓跨界休旅」法荷預售開跑！續航320KM新台幣86萬有找

飛雅特「電動熊貓跨界休旅」法荷預售開跑！續航320KM新台幣86萬有找

別克「超舒適MPV」GL8 CENTURY新年式登場！懸浮體感豪華度再升級

別克「超舒適MPV」GL8 CENTURY新年式登場！懸浮體感豪華度再升級

福斯「電動越野車品牌」2新車亮相！續航563km、售價壓在192.3萬內

福斯「電動越野車品牌」2新車亮相！續航563km、售價壓在192.3萬內

終於有倒叉！Yamaha大改款MT-07雙缸重機登場、電控升級還有自排版

終於有倒叉！Yamaha大改款MT-07雙缸重機登場、電控升級還有自排版

讀者迴響

熱門文章

BMW「全新高壓電池工廠」主結構完工！打下1066根支柱2026開始量產

BMW「全新高壓電池工廠」主結構完工！打下1066根支柱2026開始量產

別克「超舒適MPV」GL8 CENTURY新年式登場！懸浮體感豪華度再升級

別克「超舒適MPV」GL8 CENTURY新年式登場！懸浮體感豪華度再升級

飛雅特「電動熊貓跨界休旅」法荷預售開跑！續航320KM新台幣86萬有找

飛雅特「電動熊貓跨界休旅」法荷預售開跑！續航320KM新台幣86萬有找

「Suzuki全新入門休旅」開賣對TOYOTA神車！1.5升油電折合新台幣56萬

「Suzuki全新入門休旅」開賣對TOYOTA神車！1.5升油電折合新台幣56萬

寧德時代推出「新油電車電池」！具4C快充技術、10分鐘可跑280km

寧德時代推出「新油電車電池」！具4C快充技術、10分鐘可跑280km

Skoda「新一代Kodiaq RS性能休旅」測試曝！265匹馬力外型更兇悍

Skoda「新一代Kodiaq RS性能休旅」測試曝！265匹馬力外型更兇悍

TOYOTA「高級版RAV4」休旅將換新動力！全新1.5升油電渦輪呼聲高

TOYOTA「高級版RAV4」休旅將換新動力！全新1.5升油電渦輪呼聲高

「TOYOTA新黑化Vios」入門小車開賣！1.2升動力折合新台幣65萬

「TOYOTA新黑化Vios」入門小車開賣！1.2升動力折合新台幣65萬

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366