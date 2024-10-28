「小米SU7慘遭山寨」只賣13萬！轎跑化身休旅主打低價電動車市場

▲山寨盜版小米SU7現身！預計僅賣新台幣13萬左右。（圖／翻攝自《CarNewsChina》）

記者徐煜展／綜合報導

在大陸汽車市場常見的低速電動車，這次腦筋動在小米SU7上，近日於大陸街上出現1款致敬SU7的山寨車，其造型微妙微肖，不同的是，原本小米SU7是帥氣的4門轎跑，而這款山寨的SU7卻是1款微型的電動小休旅！

▲大陸常見低速電動車，近年來多個大城市開始休旅禁止上路。

大陸低速電動車又稱老頭樂，常常致敬山寨著名的世界大廠，又主打平價的代步車市場盛名，這類型車價格便宜，最早還能不用考駕照就能開上路，通吃不少男女老少市場，不過由於爭議不斷，加上更有安全疑慮，近年來大陸各大城市逐漸修法禁止低速電動車上路。

▲盜版小米SU7化身一輛陽春的電動小休旅。

這次大陸當地某科技公司推出山寨化的小米SU7引起熱議，其外型、大燈、尾燈等細節都是抄襲小米SU7而來，甚至前後的車牌更是刻意用來致敬小米創辦人雷軍，目前這款盜版小米SU7尚未公布太多細節，僅知售價約落在人民幣3萬左右，折合新台幣約13萬。

▲小米今年正式上市SU7，未來將進軍其他市場。

今年起小米SU7於大陸市場開賣，提供295、664匹馬力等車型，最大續航力可達800公里之譜，人民幣售價21.59萬起，折合新台幣97萬，目前已在大陸市場大量交車，未來預計進軍歐洲等其他市場。