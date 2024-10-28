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「保時捷休旅大陸」大降價折百萬！Macan、Panamera售價創新低

▲大陸保時捷Macan休旅祭出6折促銷救買氣！（圖／翻攝自保時捷）

▲大陸保時捷Macan休旅祭出6折促銷救買氣！（圖／翻攝自保時捷）

記者徐煜展／綜合報導

Porsche保時捷在大陸市場銷售告急，從今年開始屢次降價促銷救買氣，近日Macan、Panamera等車型又在價格上創下新低，Macan休旅大砍新台幣近百萬售價，最低僅要折合新台幣153萬就能入手！

▲大陸保時捷Macan休旅祭出6折促銷救買氣！（圖／翻攝自保時捷）

▲Macan休旅新台幣大降百萬。

大陸保時捷Macan汽油款休旅官網原售價57.8～85.5萬人民幣，折合新台幣260～385萬，而近日已有經銷端祭出近6折優惠，售價來到35.8萬，折合新台幣161萬，甚至還有還有某經銷商給出34萬人民幣最低優惠，折合新台幣153萬，售價大降新台幣百萬，就是為了拯救保時捷在大陸的低迷買氣。相較台灣市場，台灣Macan售價為322萬起。

▲大陸保時捷Macan休旅祭出6折促銷救買氣！（圖／翻攝自保時捷）

▲大陸保時捷Macan休旅祭出6折促銷救買氣！（圖／翻攝自保時捷）

▲Taycan、Panamera也在價格創話題。

事實上，不只Macan，甚至Taycan、Panamera都採降價促銷方式，Taycan官網原售價89.8～199.8萬人民幣，經銷最新報價來到58.82～173.5萬人民幣，折合新台幣265～780萬；Panamera售價人民幣99.8萬起，降價最低來到63萬人民幣，折合新台幣284萬。

身為保時捷旗下首款電動車Taycan，全球今年銷量有下滑跡象，於2024年1～9月相較2023年交車輛減少近一半，全球保時捷1～9月銷量226,026輛，相較去年同期下滑7%，而大陸市場更不樂觀，銷量43,280輛，下滑29%。

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關鍵字：PORSCHE保時捷TaycanMacan休旅Panamera

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