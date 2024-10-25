172.9萬起、接單破200張！現代「大改款Santa Fe」7人座休旅上市

▲Hyundai全新Santa Fe上市，正式售價皆比預售降1,000元，預售10天接單破200張。（圖／記者林鼎智攝，以下同）

記者林鼎智／台北報導

Hyundai（現代）總經銷南陽實業今（25）日正式發表全新第5代大改款Santa Fe，全車共5車型，售價較預售降1,000元，自172.9萬-202.9萬不等，並可選配6人座配置（限頂規GLTH-C Premium 4WD車型）。南陽也公布預售成績，預接單一周突破200張，今年配額已完售，並有高達8成訂單選擇GLTH-C車型。

Hyundai Santa Fe正式售價（皆比預售降1,000元）

GLTH-A：172.9萬

GLTH-B：187.9萬

GLTH-B Premium 4WD：192.9萬

GLTH-C：197.9萬

GLTH-C Premium 4WD：202.9萬（可選配6人座、選配價20,000元）

▲新Santa Fe 5車型中僅Premium為4輪驅動，而6人座車型僅限GLTH-C Premium 4WD，需加價20,000元。



新Santa Fe 7人座休旅搭載Platform 3.0底盤平台，採引擎室與車身多重框架結構，車體剛性較前代提升。同時外型相當搶眼，具有H型橫貫式燈組、大型水箱護罩、H型LED尾燈與方正車尾設計，搭配18-20吋輪圈更顯大器，全車尺碼則是4,830mm x 1,900mm x 1,720mm，軸距2,815mm，使第2排、第3排腿部空間更寬裕。

▲Santa Fe外型搶眼，具有前後H造型燈組、18-20吋輪圈，車尾方正設計更顯粗獷。



新Santa Fe座艙採雙12.3吋數位儀表、中控螢幕與6.6吋觸控式空調面板，具有SBW電子線傳排檔、雙前座電調加熱座椅，標配10氣囊、Hyundai SmartSense駕駛輔助系統等，其中GLTH-B Premium 、GLTH-C Premium為4驅車型，而GLTH-C車型以上更多了電動天窗、BOSE音響、通風座椅、電調方向盤等配備。

Santa Fe全車系採單一1.6升Turbo Hybrid汽油渦輪油電引擎、6速手自排變速箱，具有218匹馬力／37.4公斤米扭力。南陽實業也對全新Santa Fe信心滿滿，預估年販台數可達1,200-1,500台。

▲Santa Fe車格也更大，座艙配置雙12.3吋數位儀表、中控螢幕與6.6吋觸控式空調面板，全車系採單一1.6升渦輪油電動力，具218匹馬力／37.4公斤米扭力。

【Your Future HYUNDAI Drive品牌展資訊】

展出期間： 10月25日～12月2日

展示地點：三創生活園區1F 、十二立方 (台北市中正區市民大道三段2號）

營業時間：週日～週四 11:00~21:30

週五～週六（包含例假日） 11:00~22:00

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▲Santa Fe簡易規格表。