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「速霸陸WRX STI運動款」台灣11月開賣！日本原廠操刀外觀跑格更兇狠

▲台灣原廠公開WRX STI全新運動款，預計11月上市。（圖／記者徐煜展攝）

▲台灣原廠公開WRX STI全新運動款，預計11月上市。（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

這可是日本原廠親自操刀設計，密合度一敗、完整還原STI家族精髓，台灣原廠於10月28日首度公開WRX STI「赤焰馭望」特仕車，將採取限量販售，預計11月公布正式價格與接單配額！

▲台灣原廠公開WRX STI全新運動款，預計11月上市。（圖／記者徐煜展攝）

▲台灣原廠公開WRX STI全新運動款，預計11月上市。（圖／記者徐煜展攝）

▲台灣原廠公開WRX STI全新運動款，預計11月上市。（圖／記者徐煜展攝）

▲紅色飾條並鑲上STI專屬銘牌，彰顯其不同身分象徵。

WRX STI「赤焰馭望」特仕車好料盡上，換上一身帥氣、肅殺勁裝，全車四周以紅色飾條妝點，提高視覺對比、熱血運動感，其紅色飾條還印上STI專屬銘牌徽飾，細節作工細膩、用心。

▲台灣原廠公開WRX STI全新運動款，預計11月上市。（圖／記者徐煜展攝）

▲台灣原廠公開WRX STI全新運動款，預計11月上市。（圖／記者徐煜展攝）

▲台灣原廠公開WRX STI全新運動款，預計11月上市。（圖／記者徐煜展攝）

▲全車賦予戰鬥性十足的空力套件。

除了有搶眼的紅色飾條，全車也把STI精髓完整呈現，前方開孔式引擎蓋、輪拱鯊魚鰭開孔等，搭配前方黑色水箱護罩、後方囂張的雙邊四出排氣管、黑色尾翼等，賦予整車滿滿力量的視覺衝擊。

▲台灣原廠公開WRX STI全新運動款，預計11月上市。（圖／記者徐煜展攝）

▲台灣原廠公開WRX STI全新運動款，預計11月上市。（圖／記者徐煜展攝）

▲座椅採紅色車縫線跑車化座椅，配有Harman Kardon音響。

車內配置也不馬虎，特仕車配有Harman Kardon高級音響、麂皮混搭的跑車化座椅，加上紅色車縫線提升視覺對比，進入座艙就令人血脈賁張、熱血沸騰。

動力、懸吊可惜未作升級，但原本的WRX具備的2.4升渦輪就懷有不俗的275匹馬力輸出，加上電子懸吊等配備加持，擁有犀利、俐落的操控身手，目前STI「赤焰馭望」特仕車僅針對房車款，至於WRX Wagon旅行車則暫無規劃。

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