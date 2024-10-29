「大改款Mazda CX-5」現身測試！導入TOYOTA油電、空間放大更討喜

▲疑似下一代Mazda CX-5於海外測試被捕獲。（圖／翻攝自《burlappcar》）

記者徐煜展／綜合報導

被原廠證實正在開發中的新一代Mazda CX-5，近日於海外疑似已經捕獲到測試車身影，下一代CX-5不僅將針對尺碼空間優化，還有望藉由合作關係獲得關鍵的TOYOTA油電動力加持！

該測試車未受到原廠證實，但從特徵、鋁圈造型來看都與Mazda設計語彙接近，且尺碼屬於中型休旅級距，不排除是首度被捕捉到的下一代CX-5測試車。

▲下一代CX-5將針對空間作補強，帶來休旅族群更重視的空間發展。

現行第2代Mazda CX-5於2017年登場，急需大改款來活絡戰力，從測試車來看，該車若真為下一代CX-5，尺碼外型有不小的變化，海外更有消息表示，下一代CX-5車長預估增加110mm來到4,685mm，略短於CX-60的4,740mm，在寬度、軸距也有望增加，能為下一代CX-5帶來更好的車室空間。

▲TOYOTA、速霸陸、Mazda三方合作關係更緊密，共享TOYOTA油電動力。

Mazda與TOYOTA有緊密的合作關係，日前速霸陸Crosstrek已經推出TOYOTA提供的油電動力，另外Mazda CX-50也是採用TOYOTA的2.5升油電，下一代CX-5據傳也有望獲得TOYOTA技術加持，導入關鍵的TOYOTA油電動力，來因應國外的嚴苛排放政策。