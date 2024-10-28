Honda「日規新年式Civic」單月接單翻6倍　RS手排買家高達近7成

▲Honda日規Civic新年式開賣一個月接單3,000張，不僅是月販售目標6倍，其中新增的RS手排車版本還佔了近7成。（圖／翻攝自Honda，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

日本Honda（本田）在9／13發表新年式Civic、增添Civic RS 6速手排車型後，原廠也公布接單情況，開賣1個月就接單3,000張，不僅是月販售目標500台的6倍，更讓人意外的是RS 6MT手排車型就佔了近7成，等於有近2,000位買家選擇手排。

▲訂單中也顯示RS手排多為年輕買家，油電車型則是年長客群，至於最受歡迎的車色則是珍珠白。

據原廠的訂單顯示，大多數買家以前就是Civic車主，其中RS手排車型主要為20多歲年輕買家，而e:HEV油電車的客群年齡較長，多為50多歲的買家。不僅如此，在車色選擇上，最受歡迎的車色為珍珠白（40%），其次為珍珠黑（23%）、珍珠灰（17％）。

原廠也收集車主回饋，像是新年式Civic標配9吋Honda Connect中控螢幕、Honda Sensing駕駛輔助系統升級都受到好評，另外e:HEV油電車款也增添灰內裝，而RS手排車型具有輕量飛輪、懸吊優化等也都收到買家們的正面回饋。目前日規Civic售價自3,448,500-4,307,600日元不等，折合新台幣約72.4-90.5萬元。

▲日規Civic售價自3,448,500-4,307,600日元不等，折合新台幣約72.4-90.5萬元。