「KIA EV Day」首度移師台灣！最親民電動車11／14搶先亮相

▲KIA EV Day首度移師海外、並選在11／14在台舉行，屆時將有EV3、EV4 Concept概念車、EV5與商用概念車PV5 Concept等車款展演，圖為EV3。（圖／翻攝自KIA，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

KIA總代理台灣森那美起亞發佈媒體邀請，確定「KIA EV Day」將於11／14在台舉辦，此次也是「品牌電動車日」首度移師海外，屆時將公布KIA中長期電動車策略，同時EV3、EV4 Concept概念車、EV5與商用概念車PV5 Concept也將首度在台亮相。

一年一度的KIA EV Day首屆在去年10／12南韓舉辦，而此次第2屆便移師海外、且選在台灣舉辦，不外乎台灣森那美的銷售成績亮眼，今年也有望突破1萬輛大關，達成連續正成長紀錄。

▲台灣森那美起亞發出媒體正式邀請。



而與台灣市場最相關的莫過於EV3，這款入門電動車除了搶先亮相外，預計明年上旬就會正式上市，將成為KIA最親民的電動休旅。新EV3將同樣搭載E-GMP平台，不過與EV6、EV9不同，採400V電能架構，並提供201匹單馬達前驅、58.3kWh或81.4kWh兩種電池選擇，WLTP最大續航力可達600公里。

▲EV3採單馬達前驅，提供2種電池容量選擇，最大續航力可達600公里。



另外，PV5 Concept也相當值得期待，這款中型電動MPV具有可切換車身、單一底盤對應不同設定的優勢，藉由混合電磁與機械耦合的方式更換後方車艙，將有貨車、高頂貨車、低底盤駕駛等版本，同時原廠也已規劃有PV1、PV5、PV7等3款車型。

▲KIA PV5 Concept電動MPV也將在11／14亮相，PV系列皆採PBV平台打造，可透過混合電磁與機械耦合更換後方車艙，實現切換不同車身的便利性。（圖／翻攝自KIA）