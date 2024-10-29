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「改款新LEXUS ES」11月見！全新外觀內裝預覽搶先看　採雙動力配置

▲改款LEXUS ES預計11月登場！預想圖還原實車樣貌。（預想圖／翻攝自《Kolesa.RU》）

▲改款LEXUS ES預計11月登場！預想圖還原實車樣貌。（預想圖／翻攝自《Kolesa.RU》）

記者徐煜展／綜合報導

日前大陸流出改款LEXUS ES原廠車主手冊，證實即將新LEXSU ES即將登場，隨即海外又釋出逼真還原ES的預想圖，提前讓車迷預覽新ES改款重點，看看新ES到底改了什麼！

▲改款LEXUS ES預計11月登場！預想圖還原實車樣貌。（預想圖／翻攝自《Kolesa.RU》）

▲車頭換上全新燈組與水箱護罩。（圖／翻攝自《ixbt.com》）

新一代TOYOTA Camry問世後，有血緣關係的LEXUS ES也即將推出新改款，從大陸流出的原廠手冊與預想圖觀察，新ES在車頭、車尾進行整容換新，首先前方採用更銳利的箭矢型LED頭燈組，類似閃電造型的日行燈組，讓ES變得更搶眼，並搭配新的水箱護罩與修飾過的線條，新LEXUS ES時尚又耐看！

▲改款LEXUS ES預計11月登場！預想圖還原實車樣貌。（預想圖／翻攝自《Kolesa.RU》）

▲車尾採貫穿式尾燈，換上LEXUS字母排列Logo。

車尾設計細節也值得一看，採用流行貫穿式尾燈同時，左右兩方內部燈組還另有L型燈條排列，來與品牌Logo作呼應，而新ES也與其他家族車款相同，取消L型廠徽Logo，換上新的LEXUS字母識別！

▲改款LEXUS ES預計11月登場！預想圖還原實車樣貌。（預想圖／翻攝自《Kolesa.RU》）

▲內裝換上全新的數位座艙。

內裝升級頗有感，ES看齊新生代NX、RX，導入更大尺寸的15吋多媒體螢幕，並取消過多的繁瑣的實體按鍵，再搭配全新的12.3吋數位儀錶，讓ES一掃過去老舊的內裝布局，預期還有雙色內裝、全景天窗等加分配備。

大陸當地預測新ES動力變動不大，提供2.0升自然進氣與2.5升油電，配置基本與TOYOTA Camry相同，不過海外日前曾有多組ES300e、ES500e等車名註冊曝光，未來仍不排除ES會有全新電動版計劃。

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關鍵字：LEXUSESTOYOTACamry房車小改款油電

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