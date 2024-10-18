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KIA「新電動跨界」量產腳步近了！雙動力、對手包括MG4與Model 3

▲KIA EV4測試。（圖／翻攝自Carscoops）

▲KIA EV4新電動跨界再度於紐柏林賽道測試，此次也退下厚重偽裝，並且與概念車相差不遠。（圖／翻攝自Carscoops、KIA，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

KIA新EV4電動跨界的亮相時程近了！這款電動車最近在紐柏林賽道積極測試，並且逐漸退去厚重偽裝，大致上與去年公布的概念車相差不遠，在產品定位上為全球重要戰略車款，競爭對手包括MG4、比亞迪海豹（Seal）、特斯拉Model 3等，預計明年就會亮相。

▲KIA EV4概念車 。（圖／翻攝自KIA）

▲KIA EV4有望提供房車、掀背2種車型，競爭對手包括MG4、比亞迪海豹（Seal）、特斯拉Model 3等，圖為概念車。

新EV4傳出將提供房車、掀背兩種車型，2車型的側窗高低、車頂線條不同，並且掀背版本也會有專屬尾燈組。EV4外觀則延續KIA EV電動車家族特色，具有垂直的分離式頭燈、醒目的日型燈組，並與概念車同樣採黑／銀雙色3角造型輪圈。

▲KIA EV4測試。（圖／翻攝自Carscoops）

▲KIA EV搭載E-GMP平台，採400V電能架構，將是全球戰略產品定位。

新EV4也搭載同集團的E-GMP平台，不過是採400V電能架構，預料將規劃單馬達後驅、雙馬達4驅與2種電池容量（58.3kWH、81.4kWh）選擇，最大馬力將自201匹起，並有望提供更猛爆的GT車型。

KIA持續擴大旗下電動車陣容，根據KIA的Plan S產品策略，KIA將在2027年推出15款電動車與6款油電混合車型，其中涵蓋小型都會車款與高性能休旅，並在2030年達成年銷160萬輛友善環境的車款。

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