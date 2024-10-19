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KIA首款皮卡車「預告10／29全球首發」！台灣是否導入看總代理規劃

圖文／7Car 小七車觀點

韓國汽車大廠 Kia 近來不斷透過預告來替品牌首款皮卡 Tasman 進行發表前的暖身，然而近日 Kia 又再度公開最新的預告影片，影片中除了隱約曝光無偽裝車身外，更於最後結尾明確表示 Tasman 將於 2024 年 10/29 (台灣時間為週二) 於全球三地舉行全球首發，其依照時間先後順序依序為：沙烏地阿拉伯 (10:00 AM)、韓國(16:00 PM)、澳洲(18:00 PM)。本站 7Car<小七車觀點> 將持續關注，並在發表後為各位讀者帶來更進一步報導，敬請鎖定。

全新 Kia Tasman 自亮相以來一直身披迷彩貼紙，在這次最新的預告影片當中自然也不例外，可以看到其具有突出的方形輪拱造型，周圍選用防刮材質點綴。另外還可以看到直立頭燈、一對拖鉤、碟煞以及六孔式設計的 17 吋輪圈，搭配 BF Goodrich All-Terrain T/A 輪胎。

內裝方面，Kia Tasman 的整體車艙鋪陳將大量承襲 KIA 品牌目前最新的設計概念，預計在最高等級車型上提供雙 12.3 吋液晶儀表組成的中控台造型，同時排檔系統也將採用電子式的懷擋設計，其餘配備還有氣氛燈、電子手剎車、全新三幅式方向盤等等；空間機能上受惠於方正的車體造型，預期會有不俗的空間表現。

動力配置方面，全新 Kia Tasman 將搭載柴油動力系統，也就是目前最常見的 2.2 升四缸 CRDi 引擎搭配 8 速自排變速箱的設定，而車體架構則會與第二代 Kia Mohave 共享，未來也將計畫推出純電版本。另外據傳 Kia 也不排除推出高性能版車型，就如同 Ranger Raptor 般，並改採用 3.5 升雙渦輪增壓 V6 汽油引擎，或者另一款 3.0 升渦輪增壓柴油 V6 引擎。

Kia 在過去二十年中穩步擴大市場，整體銷量不斷成長，而 Tasman 正是 Kia 首度嘗試參與極具競爭的皮卡市場，主要競爭對手鎖定了 Toyota Hilux、Ford Ranger、Mazda BT-50 和 Isuzu D-Max 等中型皮卡。據了解，Kia Tasman 未來將瞄準韓國、澳洲、非洲和中東等市場，因此可見本次原廠選擇首發之地區均為這些市場。而至於國內是否有機會導入？只能說有機會，但真正與否則有待 Kia 總代理台灣森那美起亞後續之規劃了。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：KIA起亞Tasman皮卡車汽車新車貨車

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