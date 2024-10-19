1096萬起！保時捷「911自然進氣王者」上市　雙車型、可選魏薩套件

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1096萬起！保時捷「新911 GT3／Touring」上市　510匹車重又更輕

▲保時捷911 GT3上市。（圖／翻攝自Porsche）

▲保時捷新911 GT3上市，此次Touring車型同步上市，並且首度提供後座選配。（圖／翻攝自Porsche，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

保時捷（Porsche）推出全新911 GT3，適逢911 GT3上市25周年，原廠也同步推出911 GT3、911 GT3 with Touring Package（以下簡稱Touring）雙車型，其中Touring車型也首度提供後座選配，並可依車主需求提供個性化套件，售價皆自1,096萬起。

保時捷911 GT3台灣售價
911 GT3：1,096萬起
911 GT3 with Touring Package：1,096萬起

▲保時捷911 GT3上市。（圖／翻攝自Porsche）

▲保時捷911 GT3上市。（圖／翻攝自Porsche）

▲新911 GT3針對空氣力學優化，同時後擾流尾翼採新款截角側板。

新911 GT3針對空氣力學優化，2車型皆採重新設計的前下擾流、車底鰭片，並重新設計LED矩陣式頭燈（可選配白色邊框），同時也重新設計後下擾流、後行李廂蓋，並在911 GT3車型的後擾流尾翼採用新款斜角側板。原廠也將911 GT3的前軸下拖曳臂球頭位置下移，保持高速煞車時前後軸的下壓力平衡。

而911 GT3 Touring則捨棄了固定式尾翼、改採可伸縮後擾流尾翼，具有更低調內斂的風格，後進氣系統上也有911 GT3 Touring標誌；此次也首度提供後座系統選配，讓這款日常跑車可滿足更多需求。

新911 GT3換上新款銀色輕量化輪圈，較先前減輕1.5公斤，若選配Weissach／輕輛化套件則可在鎂合金輪圈下減輕9公斤，同時新款40Ah鋰電池也減重4公斤，使新911 GT3最輕車重僅有1,420公斤。

▲保時捷911 GT3上市。（圖／翻攝自Porsche）

▲保時捷911 GT3上市。（圖／翻攝自Porsche）

▲911 GT3 Touring捨棄了固定式尾翼、改採可伸縮後擾流尾翼，具有更低調的內斂風格。

動力上，911 GT3搭載4.0升水平對臥6缸自然進氣引擎，在排放法規下配備2個微粒過濾器、4個觸媒轉化器，搭配PDK 7速雙離合自手排或6速手排變速箱，最大馬力達510匹、0-100km／h僅3.4秒（手排3.9秒）；新911 GT3也較改款前縮短主減速比8%，並優化獨立節氣門和機油冷卻器。

保時捷也為911 GT3首次提供Weissach魏薩套件，該套件包括碳纖維複合材質的防傾桿、連桿、後軸剪力板，以及CFRP車頂、後擾流尾翼、後視鏡外蓋、前空力翼片與後視鏡三角板等，內裝則有真皮／Race-Tex材質包覆、CFRP車門把手與置物網。

▲保時捷911 GT3上市。（圖／翻攝自Porsche）

▲保時捷911 GT3上市。（圖／翻攝自Porsche）

▲保時捷911 GT3上市。（圖／翻攝自Porsche）

▲911 GT3 Touring首度提供後座選配內容，若搭載輕量化套件，則包括CFRP碳纖維複合材質車頂、鍛造美合金輪圈、短排檔桿（手排）等。

另外，原廠也為911 GT3 Touring提供輕量化套件，套件包括與車身同色的CFRP車頂、防傾桿、連桿、後軸剪力板，並包括鍛造鎂合金輪圈、輕量化車門飾板等，並在手排車型中採用短排檔桿、具有Lightweight字樣銘牌。

新911 GT還可免費選配賽車運動套件，包括後座螺栓固定式鋼製防滾籠、6點式駕駛座安全帶、手持滅火器等，選配此套件需搭配輕量化桶型座椅。

▲保時捷911 GT3上市。（圖／翻攝自Porsche）

▲911 GT3搭載4.0升水平對臥6缸自然進氣引擎，可選PDK 7速雙離合自手排或6速手排變速箱，最大馬力達510匹、0-100km／h僅3.4秒（手排3.9秒）。

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