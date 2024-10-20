GMC「電動美式皮卡車」推新年式！馬力＆續航力提升售價反降

圖文／7Car 小七車觀點

GM 旗下汽車品牌 GMC 近日宣布推出 2025 Sierra EV Denali，統一換上最新的電池技術，使得最大續航里程再度提升，入手價格上也從 99,495 美元減至 91,995 美元。

▲2025 Sierra EV Denali 升級動力輸出與電池模組，且售價還進行調降的動作。

2025 GMC Sierra EV Denali 最大的特點在於 Extended Range 和 Max Range 車型均換上全新的電池模組，前者最大續航里程提升至 628 公里，後者則達到 740 公里，大幅度提升整體便利性。除了電池模組升級之外，動力輸出也略有提升，從原有的 754 匹馬力增至 760 匹馬力，扭力輸出則保持不變，依舊維持1,063 牛頓米的表現。

配備上，Sierra EV Denali 中控台搭載一組 16.8 吋的縱向觸控螢幕，儀錶板則為 11.8 吋並搭配多彩抬頭顯示器。配備表現上原廠提供木紋和鋁合金等材質的飾條搭配，車內同時配有 Super Cruise、全景車窗、14 組攝像鏡頭、Bose 音響和免持啟動系統，只需將鑰匙放在口袋裡，進入車內無需按下啟動按鈕即可開動。

空間佈局部分，雖然 Sierra EV Denali 貨艙空間不到 6 英尺 (約 183 公分)，但其後排座椅後方的金屬檔板可向前傾倒使得空間可以提升至 9 英尺 (約 274 公分)，搭配可向下摺疊的 MultiPro 尾門則可再進一步創造約 11 英尺 (約 335 公分) 的表現。另外全車共計有 10 組插座可提供 10.2 kW 的電源，並支援 V2V、V2L 的功能。

▲GMC Sierra EV AT4 車型

GMC Sierra EV 車系從 2025 年開始將陸續新增 Elevation 和 AT4 車型。後者更擁有加高 51mm 車身離地高度，搭配 18 吋輪圈和 35 吋全地形輪胎，營造出更加濃厚的越野氛圍。