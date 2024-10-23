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「TOYOTA全新小休旅」量產有譜！挑戰最便宜越野車市場

▲TOYOTA展出Hilux Rangga SUV概念休旅！為全新越野作品埋下伏筆。（圖／翻攝自《Autocar India》）

▲TOYOTA展出Hilux Rangga SUV概念休旅！為全新越野作品埋下伏筆。（圖／翻攝自《Autocar India》）

記者徐煜展／綜合報導

TOYOTA盛傳已久的全新入門越野小休旅即將成真！近日原廠於印尼展示Hilux Rangga SUV概念休旅，其外型、尺碼與日前傳言的越野小休旅相符，未來量產後將成為Suzuki Jimny直接對手！

▲TOYOTA展出Hilux Rangga SUV概念休旅！為全新越野作品埋下伏筆。（圖／翻攝自《Autocar India》）

▲新車有望以Land Cruiser FJ作為命名。

新一代TOYOTA Land Cruiser 250問世帶來超高的人氣，讓原廠有意推出更親民的越野休旅作品，而近日展示Hilux Rangga SUV概念休旅為市售量產埋下伏筆，未來上市後，可能會以Land Cruiser FJ作為新車命名。

▲TOYOTA展出Hilux Rangga SUV概念休旅！為全新越野作品埋下伏筆。（圖／翻攝自《Autocar India》）

▲TOYOTA展出Hilux Rangga SUV概念休旅！為全新越野作品埋下伏筆。（圖／翻攝自《Autocar India》）

▲Hilux Rangga SUV、Compact Cruiser EV暗示TOYOTA有意進軍越野小休旅市場。（圖／翻攝自TOYOTA）

事實上，Hilux Rangga SUV來自Hilux Champ入門皮卡延伸而來，有不少特徵更與Compact Cruiser EV有不少相似度，最初Compact Cruiser EV一登場時就引起莫大關注，暗示TOYOTA對於越野小休旅有極高興趣的企圖心。

早前TOYOTA更有流出內部500D開發代號，可能就是為了全新越野小休旅作準備，如今Hilux Rangga SUV於印尼現身，該車已相當接近市售型態，未來Suzuki Jimny即將迎來最直接對手。

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關鍵字：TOYOTALand Cruiser Prado越野SuzukiJimnyLand Cruiser FJ

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