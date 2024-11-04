132.9萬！台灣現代「7人座MPV Custin」新年式接單　配備升級小漲價

▲新年式Custin祭出2款車型即將開始接單！（圖／翻攝自Hyundai）

記者徐煜展／綜合報導

國產7人座MPV Hyndai Custin祭出新年式，售價小漲3萬來到132.9萬起，配備進行小幅升級更動，至於日前大陸推出的小改款，台灣估計導入時程還尚需一段時間！

▲新年式維持2款車型，售價小漲3萬。

作為市場熱銷的7人座MPV Hyndai Custin，新年式2款車型均小漲3萬，維持GLT-A、GLT-B車型配置，最新售價來到132.9與149.9萬。全車系升級配備包括換檔撥片、前後全座椅安全帶提醒警示。

因應新年式配備調整，過去需加價選配的換檔撥片已成為全車系標配項目，同時舊款前座才有的安全帶警示，也藉由新年式下放至後排座椅，為行車安全達到警示提醒作用。

▲台灣小改款還要再等等，全新2.0升渦輪有望明年見。（圖／翻攝自車輛工業公會）

值得一提的是，今年大陸8月已經釋出最新小改款的Custo（台灣稱為Custin），大陸針對外型、內裝進行微幅調整，而台灣市場上導入時程最快也要明年左右，另外台灣目前Custin全車系均採用1.5升渦輪，日前曾曝光的2.0升渦輪動力，已經在8月生產13輛，為後續上市埋下伏筆。