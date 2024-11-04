BMW「最貴X5特仕車」大陸登場！限量1000台、折新台幣372萬

▲大陸BMW華晨寶馬推出X5黑焰限量版，該車以長軸xDrive40 Li為基礎，並具有各式選配內容，也成為當地最貴的X5車型。（圖／翻攝自BMW，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

大陸BMW華晨寶馬推出「X5 Dark Flame Edition黑焰版」特仕車，該車不僅是以xDrive 40 Li長軸為基礎，同時也具有金色、碳纖維飾板，限量1,000台，並且將各式選配加上，使特仕車比同車型的M Sport版本、甚至是Night Edition版還貴，成為當地最貴的X5車型。

這款X5黑焰版在雙腎型水箱護罩、前保桿進氣口、車側導流孔、車窗框及車型銘牌等皆採Titan Gold金色處理，並搭配22吋亮光黑輪圈、M煞車卡鉗組、燻黑尾燈與深色雙出排氣管，視覺上相當搶眼，加上長軸版的5米車長（5,060mm）、3,105mm軸距，都讓X5黑焰版有很高的存在感。

▲黑焰版在車身多處採金色處理，加上龐大身形更顯豪華。



座艙內則採Sensafin黑色皮革、Alcantara深灰色頂篷，並具有天窗，儀表板、中控台處也採金色縫線，配備上也包括4區恆溫空調、通風加熱座椅、Harman Kardon音響等，置杯架、椅背與可發光門檻側板也有專屬黑焰圖案。

這款特仕車基於xDrive40Li，動力採3.0升直6渦輪引擎+48V輕油電系統，搭配8速Steptronic手自排，最大馬力達381匹／53.1公斤米扭力，配備主動式氣壓懸吊、M Sport排氣管、M Sport煞車套件等，當地售價為83萬人民幣，折合新台幣約372萬元。

▲座艙內也具有大面積天窗、頂級皮革鋪陳，並配備主動式氣壓懸吊、M Sport排氣管、M Sport煞車套件等。