首購35.9萬！CFMOTO春風「4缸狒狒黃牌重機」開賣　復古外型吸睛

▲CFMOTO Taiwan公布500SR VOOM售價，首購價35.9萬，也為台灣黃牌4缸重機增添新選擇。（圖／翻攝自CFMOTO Taiwan，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

在今年5月海外亮相、8月宣布導入台灣市場後（報導請點此），CFMOTO Taiwan（春風）總代理榮秋也正式發表「4缸狒狒」500SR VOOM，上市首購價為35.9萬、新車2年不限里程保固，同時還提供首購優惠倍耐力大閃Diablo Supercorsa V4、Diablo Rosso IV輪胎優惠、Regina鏈條優惠。

CFMOTO春風 500SR VOOM：359,000元。

▲另外也提供500SR VOOM首購車主升級輪胎、鏈條優惠。

台灣4缸黃牌重機又有新選擇！俗稱4缸大狒狒的500SR VOOM公布首購價為35.9萬，共有藍／黑、黑／白兩種車色選擇。新500SR VOOM具有雙圓燈造型、車頭中央也有Ram-Air沖壓進氣功能，搭配左右雙出尾管、圓形尾燈設計，都讓這款4缸重機充滿復古感。

▲500SR VOOM共有兩種車色，最大馬力可在沖壓進氣下達到83匹。



配備上則很科技、豐富，包括5吋TFT全彩儀表、前41mm倒叉、滑動式離合器、ABS防煞車鎖死系統、快排、循跡防滑系統等，並具有前雙碟x對4活塞卡鉗、後單活塞卡鉗x浮動碟等配置，座高795mm、裝備重量為194公斤。

動力上，500SR VOOM採499c.c.水冷4缸引擎，具有最大馬力78匹／12,500rpm、最大扭力5公斤米／ 10,000rpm，在Ram-Air衝壓進氣下達83匹。