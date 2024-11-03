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寶騰首款「馬來西亞國民電動車」開放預訂！e.MAS 7折新台幣88萬

圖文／7Car 小七車觀點

馬來西亞車廠 Proton 旗下全新電動車品牌 e.MAS 首款新車 e.MAS 7 經過官方舉辦的活動欲賞以及巡迴展出後，日前終於開放當地媒體實際賞車，並正式開始接單，預售接單價為 120,000 令吉起 (約合新台幣 88 萬)。

▲e.MAS 7 正式於馬來西亞市場開放接單。

全新 e.MAS 7 將提供 Prime 和 Premium 兩款車型，車格設定上選擇目前市場最熱門的休旅車種。外型上其車頭設計靈感源自於品牌的老虎頭，可以看到其採用銳利化的 LED 頭燈組，廠徽置於中央，並取消傳統的水箱護罩設計。在車身尺碼部分，其長寬高分別為 4,615mm x 1,901mm x 1,670mm，軸距為 2,750mm，是一款典型的中型休旅車。

進入到車內，中控台採用極簡化的平面式風格，搭載了 10.2 吋 LCD 數位儀錶板，以及大型觸控螢幕，將車內的功能整合於當中。其餘配置部分有多功能抗菌方向盤、無線手機充電、電動天窗、6 向電動座椅（附記憶功能），Premium  車型還擁有 16 喇叭音響系統。在安全性方面，e.MAS 7 配備全面的主被動安全系統，包含自動緊急煞車 (AEB)、車道維持輔助 (LKA)、盲點偵測 (BSD)、後方交叉路口警示 (RCTA)、智慧巡航控制 (ICC)，其中 Premium 車型更有 360 度全景攝影機及車門開門警告系統 (DOW)，避免在開門時發生碰撞意外。

動力表現上，e.MAS 7 搭載可輸出 214hp 最大馬力和 320Nm 最大扭力的單電動馬達。透過 DC 直流快速充電可於 20 分鐘內將電量從 30% 充至 80%，適合快節奏生活的都會消費者。同時家用 AC 充電部分，Premium 車型的充電時間為 6.1 小時，Prime 則為 4.9 小時。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Proton寶騰e.MAS電動車汽車新車電動車7

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