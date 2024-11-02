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台灣「進口旅行車、房車」大降30萬！福斯Arteon出清即將停售

▲福斯Arteon、Arteon Shooting Brake降價出清！（圖／翻攝自福斯）

▲福斯Arteon、Arteon Shooting Brake降價出清！（圖／翻攝自福斯）

記者徐煜展／綜合報導

配合海外原廠銷售策略，台灣福斯針對Arteon、Arteon Shooting Brake兩款車系降價出清，最高優惠達30萬，喜愛歐系旅行車、斜背房車的Arteon手腳要加快了，待出清完畢後，福斯Arteon即將功成身退。

▲福斯Arteon、Arteon Shooting Brake降價出清！（圖／翻攝自福斯）

▲降價30萬有感，不少車型下探200萬有找。

福斯Arteon、Arteon Shooting Brake僅出1代無奈沒有後繼車規劃，因全球市場銷售平淡，Arteon斜背4門轎跑歐洲已經於去年宣告停產，而Arteon Shooting Brake旅行車則會銷售至2026年，台灣此回降價有感促銷，已經為後續的停產作出清。

Arteon 330、430兩款帥氣的R-Line車型，原售價197.8、224.8萬，降價30萬來到167.8、194.8萬；Arteon Shooting Brake同樣也是針對330與430 R-Line車型，原售價205.8、232.8萬降價30萬來到175.8萬與202.8萬。

▲福斯Arteon、Arteon Shooting Brake降價出清！（圖／翻攝自福斯）

▲Arteon旅行車將銷售至2026年。

海外原廠日前表示，未來Arteon停產，並降低品牌車款複雜性、減少每款車型的選配項目，Arteon車系即將走入歷史，把資源投注在電動車陣容上，未來由ID.Aero電動車取代。

為了達成此目標，福斯將在管理、研發、材料成本、車輛製造與產品供應進行節流，代表車款選擇將減少、並專注在高銷量的車型上。

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