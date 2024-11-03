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Honda公布「2024北美改裝車展」陣容！多款原廠改車型＆賽車擔主秀

圖文／7Car 小七車觀點

本田北美賽車部門 Honda Racing Corporation USA 已確認將會提供 Honda 和 Acura 售後高性能套件，提供消費者更豐富的選擇。而伴隨著 SEMA改裝車展即將到來，Honda 日前也宣布將在活動當中展出一系列賽車以及經過改裝後的量產車型。

▲Honda 公布 2024 SEMA 改裝車展陣容。

今年 8 月，HRC 推出一款基於 Acura Integra Type S 打造的高性能車型，當時官方表示其配備了未來可能應用在一般道路和賽道使用的改裝零件，而該車也會在 SEMA 改裝展上亮相。除了 Integra Type S 之外，Honda 也會展出 Pilot HRC 原型車，該車經過大量重新設計，配備重度越野的改裝套件，未來也有機會開放給車主購買。

多款賽車也將會在 SEMA 展上亮相，包括去年的紅牛賽車 RB20 F1 賽車、Acura ARX-06 原型車、本田印地賽車、Honda Ridgeline Baja 越野貨卡賽車、Honda CR-V Hybrid 賽車、Acura Integra Type S DE5，以及印地系列賽中使用的HRC Honda Civic Type R Pace Car 等均會同場展出。

此外，Honda USA也找上北美改裝廠 Bismoto 合作，針對本次車展特別打造一款客製化的 Prologue，最大的亮點在於配備全新開發的氣壓懸吊系統，可以使車身高度極度貼近地面，達到藏輪的視覺效果。因此 Bisimoto 還特別為其換上一組 22 吋 Brixton Forged TR09 輪圈，搭配 Inno 車頂行李架和 Inno 車頂行李箱等。

SEMA Show 是北美最大的改裝車展，也是改裝車迷一定要去朝聖的車展之一，會場除了獨特的美式改裝以外，日系的車種改裝也不少，近年來許多汽車原廠也紛紛投入參加，成為耀武揚威的最佳場合，使得活動可看性越來越高，所帶來的經濟效益有相當重要。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：HondaSEMA改裝車展賽車AcuraIntegra汽車新車

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