微型電動二輪車「領牌寬限期只到11／29」！之後沒掛牌最重罰3600

▲使用中微型電動二輪車領牌寬限期至今年11月29日。（圖／新北市政府提供）

圖文／CTWANT

自2022年11月30日起，微型電動二輪車已正式納入道路交通管理。根據規定，車主必須在2024年11月29日前，完成強制險投保、驗車合格並領取號牌，方可合法上路。台北市監理所提醒，未依規定領牌上路者，將面臨新台幣1200元至3600元的罰款，並禁止其繼續行駛。

據了解，截至2024年8月底，台北市已有超過5000輛微型電動二輪車完成驗車並領牌。臺北市交通局也強調，已掛牌的微型電動二輪車可合法停放於路邊機車收費停車格，但未掛牌者若違規停放，將依相關規定予以移置保管。

台北市交通局指出，根據統計，2024年1月至7月，台北市微型電動二輪車交通違規案件共990件，主要違規項目為未戴安全帽、不當停車及行駛人行道。

交通局特別提醒，為保障行人安全，微型電動二輪車禁止行駛在人行道及市區自行車道（河濱自行車道除外），且騎乘者須年滿14歲、配戴安全帽，並且投保強制險。

此外，微型電動二輪車最高時速不得超過25公里，禁止載人及酒駕，車輛也不得擅自變更電子控制裝置或原有規格。自2024年11月30日起，未掛牌者不得上路行駛，否則將依法處罰。金融監督管理委員會也提醒，尚未完成投保及領牌的車主應儘速辦理，以免遭到罰款並確保行車安全。

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