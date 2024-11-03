ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

微型電動二輪車「領牌寬限期只到11／29」！之後沒掛牌最重罰3600

使用中微型電動二輪車領牌寬限期至今年11月29日。（圖／新北市政府提供）

▲使用中微型電動二輪車領牌寬限期至今年11月29日。（圖／新北市政府提供）

圖文／CTWANT

自2022年11月30日起，微型電動二輪車已正式納入道路交通管理。根據規定，車主必須在2024年11月29日前，完成強制險投保、驗車合格並領取號牌，方可合法上路。台北市監理所提醒，未依規定領牌上路者，將面臨新台幣1200元至3600元的罰款，並禁止其繼續行駛。

據了解，截至2024年8月底，台北市已有超過5000輛微型電動二輪車完成驗車並領牌。臺北市交通局也強調，已掛牌的微型電動二輪車可合法停放於路邊機車收費停車格，但未掛牌者若違規停放，將依相關規定予以移置保管。

台北市交通局指出，根據統計，2024年1月至7月，台北市微型電動二輪車交通違規案件共990件，主要違規項目為未戴安全帽、不當停車及行駛人行道。

交通局特別提醒，為保障行人安全，微型電動二輪車禁止行駛在人行道及市區自行車道（河濱自行車道除外），且騎乘者須年滿14歲、配戴安全帽，並且投保強制險。

此外，微型電動二輪車最高時速不得超過25公里，禁止載人及酒駕，車輛也不得擅自變更電子控制裝置或原有規格。自2024年11月30日起，未掛牌者不得上路行駛，否則將依法處罰。金融監督管理委員會也提醒，尚未完成投保及領牌的車主應儘速辦理，以免遭到罰款並確保行車安全。

延伸閱讀
年收130萬！35歲男求婚成功　遭準岳母嫌沒車沒房「嫁了會吃苦」
大學生喝多進錯宿舍！摟錯室友睡半宿「親密接觸整晚」　隔天酒醒崩潰
台男暈船19歲越南嫩妻答應「這要求」　1個月後人財兩空房也沒了

關鍵字：微型電動二輪車機車代步車掛牌強制險驗車

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

今天現折1410元 古早味芋頭酥買4包送4包

推薦閱讀

10月台灣新車銷量出爐「TOYOTA神車改款戰力暴增」n7險勝特斯拉

10月台灣新車銷量出爐「TOYOTA神車改款戰力暴增」n7險勝特斯拉

光陽電動機車「推每月498騎到飽」！全新大地名流2.0首度曝光

光陽電動機車「推每月498騎到飽」！全新大地名流2.0首度曝光

鴻海科技日／納智捷「n7長程版」現場開箱！質感大提升可跑711KM

鴻海科技日／納智捷「n7長程版」現場開箱！質感大提升可跑711KM

鴻海科技日／電動車大出！n7長程版現身　Model B即將量產

鴻海科技日／電動車大出！n7長程版現身　Model B即將量產

降12萬！TOYOTA「電動休旅車bZ4X」限時限量155萬　再送多項好禮

降12萬！TOYOTA「電動休旅車bZ4X」限時限量155萬　再送多項好禮

多家車廠推風災專案「泡水車免費拖吊＋維修折扣」陪車主渡難關

多家車廠推風災專案「泡水車免費拖吊＋維修折扣」陪車主渡難關

最新文章

微型電動二輪車領牌寬限只到11／292024-11-03

寶騰首款大馬國民電動車開放預訂2024-11-03

Honda公布2024北美改裝車展陣容2024-11-03

第7次Gogoro快閃台北橋機車瀑布消音2024-11-02

「Mazda CX-5休旅」特仕車試駕2024-11-02

【周焦點】TOYOTA、速霸陸新車將上市2024-11-02

台灣「進口旅行車、房車」大降30萬2024-11-02

「改款新LEXUS ES」實車首度現身2024-11-02

Nissan e-Power油電車破150萬輛2024-11-02

TOYOTA英國廠生產超過500萬輛新車2024-11-02

熱門文章

第7次Gogoro快閃台北橋機車瀑布消音2024-11-02

微型電動二輪車領牌寬限只到11／292024-11-03

台灣「進口旅行車、房車」大降30萬2024-11-02

「改款新LEXUS ES」實車首度現身2024-11-02

Nissan e-Power油電車破150萬輛2024-11-02

改款「新特斯拉Model Y」真面目曝光2024-11-01

10月新車銷量出爐TOYOTA神車回歸2024-11-01

40萬！「TOYOTA入門休旅」推特仕車2024-11-01

11月購車優惠出爐拼銷量2024-11-01

「TOYOTA全新小休旅」量產有譜2024-10-23

相關新聞

新北男開車左轉未禮讓　無照18歲騎士撞上噴飛！驚悚影片曝

新北男開車左轉未禮讓　無照18歲騎士撞上噴飛！驚悚影片曝

逾5萬輛上路微電車還沒掛牌　11／30起最重罰3600元

逾5萬輛上路微電車還沒掛牌　11／30起最重罰3600元

第7次Gogoro快閃台北橋「無聲機車瀑布又來了」新任董事長首現身

第7次Gogoro快閃台北橋「無聲機車瀑布又來了」新任董事長首現身

屏東路口出現油漬「2倒楣騎士慘摔受傷」　警急調監視器緝凶

屏東路口出現油漬「2倒楣騎士慘摔受傷」　警急調監視器緝凶

Yamaha「Tmax暢銷運動大羊」新年式登場　升級彎道ABS、車頭更帥

Yamaha「Tmax暢銷運動大羊」新年式登場　升級彎道ABS、車頭更帥

讀者迴響

熱門文章

第7次Gogoro快閃台北橋「無聲機車瀑布又來了」新任董事長首現身

第7次Gogoro快閃台北橋「無聲機車瀑布又來了」新任董事長首現身

微型電動二輪車「領牌寬限期只到11／29」！之後沒掛牌最重罰3600

微型電動二輪車「領牌寬限期只到11／29」！之後沒掛牌最重罰3600

台灣「進口旅行車、房車」大降30萬！福斯Arteon出清即將停售

台灣「進口旅行車、房車」大降30萬！福斯Arteon出清即將停售

「改款新LEXUS ES」實車首度現身！內外翻新　油電動力曝光

「改款新LEXUS ES」實車首度現身！內外翻新　油電動力曝光

Nissan「e-Power油電技術車款」全球破150萬輛！2026前進軍北美

Nissan「e-Power油電技術車款」全球破150萬輛！2026前進軍北美

改款「新特斯拉Model Y休旅」真面目曝光了！性能版無偽裝被捕獲

改款「新特斯拉Model Y休旅」真面目曝光了！性能版無偽裝被捕獲

10月台灣新車銷量出爐「TOYOTA神車改款戰力暴增」n7險勝特斯拉

10月台灣新車銷量出爐「TOYOTA神車改款戰力暴增」n7險勝特斯拉

只賣40萬！「TOYOTA入門休旅」推特仕車　1.0渦輪配備給滿不陽春

只賣40萬！「TOYOTA入門休旅」推特仕車　1.0渦輪配備給滿不陽春

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366