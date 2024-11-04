52.6萬、小漲價！中華三菱新年式Colt Plus開賣　外觀黑化配備調整

▲寶刀未老三菱Colt Plus釋出2025年式。（圖／翻攝自三菱）

記者徐煜展／綜合報導

中華三菱針對旗下Colt Plus推出2025年式，縱使Colt Plus久未改款，但仍保有60萬有找的親民售價，持續受到不少首購族群青睞。最新2025年式，在配備進行調整，售價小漲7千來到52.6萬起！

▲新年式小漲7千，但仍維持60萬有找。

中華三菱2025年式Colt Plus維持享樂、輕鬆型2款，全車系均調漲7千，最新售價分別為52.6萬與58.6萬，日前TOYOTA Vios取消入門款，目前60萬有找國產小車僅剩三菱Colt Plus一枝獨秀。

▲外觀細節加入鋼琴黑烤漆，讓外觀多了些變化。

新年式Colt Plus外觀加入一些黑化處理，讓視覺顯得更耐看、更有層次，於水箱護罩、後視鏡、飾條等採用較有質感的黑色鋼琴烤漆處理。加入黑化處理的新Colt Plus，較舊款的陽春形象增加一些動感氣息。

▲內裝取消副駕椅置物功能，增加安全帶提醒。

過去舊款Colt Plus擁有多功能的置物空間規劃，其中副駕駛座椅還能翻折開啟提供置物盒，不過因應新年式針對座椅增加安全帶提醒警示功能，必須配合警示功能加裝重量感應器，因此新年式Colt Plus必須取消副駕駛座椅收納空間。