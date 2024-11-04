「台灣Volvo S90旗艦」官網下架！舊年式246萬出清促銷中

▲台灣旗艦房車少1款，Volvo S90功成身退。（圖／翻攝自Volvo）

記者徐煜展／綜合報導

今年4月官網公告的S90將不再供應，如今台灣原廠已經撤下S90車系相關介紹，不過仍可在促銷方案中，看到2款舊年式S90車型出清，想要入主划算歐系旗艦房車的消費者，可親臨展間碰碰運氣！

▲官網針對舊年式車型作最後促銷，未來台灣不再引進S90。

作為台灣Volvo頂級旗艦房車代表S90，過去曾提供T8 PHEV等新能源動力作為頂規車型，不過T8等高規動力都已宣告完售，舊年式僅有B4的2.0升渦輪搭配48V輕油電作促銷，2款車型售價為246與277萬，隨著S90退出，台灣Volvo房車僅剩下S60孤軍奮戰。

▲Volvo未來將推出ES90全新旗艦電動車取代S90。（預想圖／翻攝自《Teknikens Värld)》）

海外Volvo雖然放棄全面轉型全電動車策略，但未來仍會以新能源市場作為重心，海外S90尚未停產，但受限大型房車市場式微，未來Volvo應會以全新的電動旗艦房車來接替S90地位。

日前海外曾曝光ES90電動車註冊資訊，這款全新的電動房車備受關注，被視為S90未來的市場接班人，Volvo近幾年來旗艦電動車市場規模有聲有色，EX90、EM90都獲得不錯好評，未來ES90也將成為旗艦電動車生力軍。