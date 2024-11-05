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KIA「小改款Sportage」亮相！換搭8速自排、影音升級配備更滿

▲影片來源：KIA

記者林鼎智／綜合報導

繼先前釋出預告後（報導請點此），KIA（起亞）今（5）日也正式在南韓發表小改款KIA Sportage，為上市3年後帶來更新，不僅有最新設計語彙外觀，動力上也捨棄DCT 7速雙離合變速箱、改採8速自排，當地市場共有1.6升渦輪、1.6升渦輪油電動力、2.0升LPi瓦斯動力選擇。

▲KIA Sportage小改款。（圖／翻攝自KIA）

▲KIA Sportage小改款。（圖／翻攝自KIA）

▲KIA Sportage小改款南韓亮相，不僅內外觀升級，變速箱也捨棄DCT 7速雙離合、改採8速自排。（圖／翻攝自KIA，以下同）

全新第5代小改款Sportage承襲動感都會SUV外型，共提供8款車色，車頭換上Star Map星譜設計，具有垂直日行燈、大面積黑色水箱護罩、進氣壩及下保桿垂直造型；車側則換上新款輪圈、搭配車尾LED尾燈、大型後保桿，提升視覺質感。

▲KIA Sportage小改款。（圖／翻攝自KIA）

▲KIA Sportage小改款。（圖／翻攝自KIA）

▲X-Line車型具有專屬套件，並具有叢林綠、暗影霧面灰專屬車色。

座艙部分則提供3種顏色（Lounge Brown、Black、Navy Blue），冷氣出風口也改為水平設計，搭配最新雙D型方向盤（採電容式感應、具HoD握力檢測功能），同時也換上新款ccNC資訊娛樂系統，結合雙12.3吋曲面螢幕，具有AR擴增實境導航、OTA遠端韌體更新功能、指紋辨識功能、RSPA自動停車輔助、手機數位鑰匙等。原廠還優化NVH表現，在B柱、車門飾板優化隔音材質，提升車室靜謐性。

▲KIA Sportage小改款。（圖／翻攝自KIA）

▲KIA Sportage小改款。（圖／翻攝自KIA）

▲KIA Sportage小改款。（圖／翻攝自KIA）

▲KIA Sportage小改款。（圖／翻攝自KIA）

▲KIA Sportage小改款。（圖／翻攝自KIA）

▲車內維持雙12.3吋曲面螢幕，但換上新影音系統，具有AR擴增實境導航、高速公路駕駛輔助功能，另外也配備指紋辨識裝置、HUD抬頭顯示器，1.6升渦輪油電車型還可透過換檔撥片調整煞車動能回收強弱。

安全配備上，新Sportage也配備可監控駕駛狀態的車內鏡頭、HUD抬頭顯示器，同時還升級HDA2高速公路駕駛輔助（含變換車道輔助）、LFA2車道維持輔助、智慧巡航控制。

動力方面，1.6升SmartStream汽油渦輪改搭8速自排變速箱，最大馬力維持180匹／27公斤米扭力不變，1.6升渦輪油電動力則提高電動馬達輸出，並可透過換檔撥片調整動能回收強弱。

新KIA Sportage 1.6升渦輪車型售價自2,836萬韓元起（折合新台幣約65.7萬）、1.6升渦輪油電則自3,458萬韓元起，折合新台幣約80.1萬起。台灣則預計要到明年初才會導入。

▲KIA Sportage小改款。（圖／翻攝自KIA）

▲小改款KIA Sportage南韓當地售價自2,836萬韓元起（折合新台幣約65.7萬），台灣預計要到明年初才會導入。

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